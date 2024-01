Supercoppa Italiana 2024 calendario: date, orario e regolamento di tutte le gare in programma

Alla fine si è riusciti a sapere quando si svolgerà la Supercoppa Italiana 2024. Dopo numerosi slittamenti le gare della prima edizione con metodo "final four" si giocheranno in Arabia Saudita a fine gennaio. Slitteranno a febbraio gli impegni del campionato

La Supercoppa Italiana 2024 ha svelato finalmente il suo calendario. Le gare della prima edizione da disputare con la formula della Final Four si giocheranno nel periodo dal 18 al 22 gennaio in Arabia Saudita. Le quattro squadre coinvolte dovranno recuperare le gare di campionato che si sarebbero giocate in quel fine settimana a febbraio in base ai rispettivi impegni con le coppe europee.

Partecipano a questa edizione della Supercoppa Italiana le squadre classificate ai primi due posti del campionato e della Coppa Italia nella passata stagione. Per questo motivo ci saranno il Napoli campione d'Italia e la Lazio vice, l'Inter vincitrice della Coppa Italia (in foto) e la Fiorentina sconfitta nella finalissima dell'Olimpico di Roma.

Supercoppa Italiana 2024 calendario: si parte il 18 gennaio

Alla fine si è riusciti ad avere un calendario definitivo per le sfide della Supercoppa Italiana 2024. Ecco nel dettaglio le gare valide come semifinali della manifestazione:

18/01/2024 ore 20:00 (italiane) NAPOLI-FIORENTINA (Al-Awwal Stadium di Riad)

(Al-Awwal Stadium di Riad) 19/01/2024 ore 20:00 (italiane) INTER-LAZIO (Al-Awwal Stadium di Riad)

La finalissima si giocherà il giorno lunedi 22 gennaio sempre alle ore 20:00 (italiane) e vedrà in campo le vincenti delle due semifinali. Tutte le partite della manifestazione si giocheranno presso l'Al-Awwal Stadium di Riad, impianto che ospita solitamente le gare casalinghe dell'Al Nassr Football Club in cui milita Cristiano Ronaldo.

Per determinare chi passerà il turno si effettueranno i tempi supplementari e gli eventuali calci di rigore in caso di parità dopo 90 e 120 minuti di gioco, come previsto dal nuovo regolamento della manifestazione.

Supercoppa Italiana 2024 regolamento: la Serie A non si ferma

La Final Four di Supercoppa italiana era originariamente prevista per il periodo dal 4 all'8 gennaio e poi spostata a causa della contemporaneità di altri avvenimenti sportivi in Arabia Saudita. Lo slittamento della manifestazione comporterà anche la contemporaneità con la giornata numero 21 della Serie A. Tutte le gare saranno regolarmente giocate tranne che le sfide che riguarderanno le squadre impegnate in Arabia.

Ecco nel dettaglio le gare che dovranno essere recuperate:

Bologna-Fiorentina

Inter-Atalanta

Sassuolo-Napoli

Torino-Lazio

Già decise dalla federazione date e orari dei recuperi di queste partite.