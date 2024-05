Fantacalcio consigli 37° giornata: calciatori da schierare e possibili sorprese

Fase finale della stagione calcistica per club, anche la Coppa Italia è stata infatti assegnata e si attendono le finali europee, rush finale anche per il Fantacalcio con i consigli per la 37° giornata per scoprire i calciatori da schierare assolutamente.

CONSIGLI FANTACALCIO 37° GIORNATA. ultime due gare di campionato e ultime decisioni da prendere per le formazioni delle vostre Leghe. Ci si gioca tutto in 180 minuti ed è molto importante leggere il trend che potrebbe aiutare a comprendere le eventuale scelte dei tecnici di Serie A. Molte infatti sono le squadre che poco hanno da chiedere ed in cui potrebbero trovare spazio calciatori che hanno giocato poco.

Gara clou della giornata sarà Bologna-Juventus. In palio c'è il 3° posto in classifica ma all'orizzonte anche la sfida tra Tiago Motta e Allegri, rispettivamente futuro e presente/passato dei bianconeri. Un occhio attento andrà anche per quelle squadre (Fiorentina e Atalanta) ancora impegnate in Europa che proveranno a salvaguardare energie e calciatori per le restanti sfide di campionato.

Fantacalcio consigli 37° giornata: Bologna-Juventus il clou?

Sarà come detto Bologna-Juventus a catalizzare le attenzioni del fine settimana. Entrambe già qualificate per la prossima Champions si giocano il 3° posto in campionato. I felsinei sembrano più motivati e arrivano alla sfida freschi e concentrati. A Torino invece tiene banco l'affare Allegri e a conti fatti questa sfida potrebbe essere l'ultimo problema dei bianconeri.

Grandi sfide anche nella parte bassa della classifica. Sassuolo-Cagliari, Udinese-Empoli e Salernitana-Verona sono sfide vere in cui ci si gioca una gran parte di salvezza. Attenzione quindi alle scelte da fare in riguardo ai calciatori impegnati su questi campi che proveranno con tutti i mezzi necessari ad ottenere vittoria e prestazione.

Ecco i calciatori da schierare in fase difensiva per la 37° giornata di Serie A

MILINKOVIC SAVIC (Torino): i granata stanno disinnescando molti attacchi affrontati in questa seconda parte di stagione. Il Milan senza obiettivi potrebbe non far paura;

i granata stanno disinnescando molti attacchi affrontati in questa seconda parte di stagione. Il Milan senza obiettivi potrebbe non far paura; SKORUPSKI (Bologna): la Juventus satura dalla vittoria in coppa potrebbe arrivare scarica e il Bologna di questo momento può fare il colpo;

la Juventus satura dalla vittoria in coppa potrebbe arrivare scarica e il Bologna di questo momento può fare il colpo; MONTIPO' (Verona): gli scaligeri scendono in campania con l'obiettivo dei tre punti. Baroni blinderà la difesa per cercare un gol per vincere.

BIRAGHI (Fiorentina): il capitano insegue un gol che manca da troppo in campionato e che potrebbe essere quello decisivo per la qualificazione alle prossime coppe europee;

il capitano insegue un gol che manca da troppo in campionato e che potrebbe essere quello decisivo per la qualificazione alle prossime coppe europee; ZAPPACOSTA (Atalanta): una Dea delusa per la finale di Coppa Italia cerca i 3 punti che varrebbero la Champions sul campo del Lecce già praticamente salvo;

una Dea delusa per la finale di Coppa Italia cerca i 3 punti che varrebbero la Champions sul campo del Lecce già praticamente salvo; BIJOL (Udinese): servirà la miglior gara del centrale difensivo bianconero per arginare l'Empoli e avvicinare la salvezza.

Consigli Fantacalcio 37° giornata: centrocampo e attacco

POLITANO (Napoli): a Firenze servirà un match d'orgoglio per il Napoli e il centrocampista azzurro ha da farsi perdonare l'ultimo errore dal dischetto;

a Firenze servirà un match d'orgoglio per il Napoli e il centrocampista azzurro ha da farsi perdonare l'ultimo errore dal dischetto; FOLORUNSHO (Verona): uomo chiave della stagione gialloblù, potrebbe toccare proprio a lui il compito di mettere la firma sulla salvezza per i ragazzi di Baroni;

uomo chiave della stagione gialloblù, potrebbe toccare proprio a lui il compito di mettere la firma sulla salvezza per i ragazzi di Baroni; EL SHAARAWY (Roma): l'ex in campo vuol chiudere in bellezza una stagione positiva per lui e che potrebbe diventarlo per la sua Roma.