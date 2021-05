Italia, obiettivo Euro2020: la situazione convocati ad un mese esatto dall’inizio della rassegna

CONVOCATI ITALIA EURO 2020, LA SITUAZIONE A 30 GIORNI DALL’EUROPEO – Come ci ricorda Opta, oggi 11 maggio mancano esattamente 31 giorni all’inizio del Campionato Europeo. La nostra Nazionale ci arriva con un ottimo score nelle qualificazioni ad Euro 2020: “31. I giorni mancanti all’inizio degli Europei. L’#Italia è stata una delle due squadre – insieme al Belgio – a vincere il 100% delle partite di qualificazione a Euro 2020 (10 su 10). Carica.”

Insomma, l’Italia di Mancini arriva con una bella dose di ottimismo, ma anche con la consapevolezza di non essere certamente la favorita. Con l‘allargamento delle rose a 26 calciatori per la rassegna europea, però, il CT avrà qualche carta in più da giocarsi per provare l’assalto a Francia, Germania, Spagna e Inghilterra. Ecco le possibili scelte di Mancini per le convocazioni agli Europei.

Convocati Italia Euro 2020: la scelta dei portieri

I primi due posti hanno due padroni sicuri al 100%: Donnarumma e Sirigu. Poi, il favorito per il terzo posto è Meret, ma occhio a Cragno e Gollini che ancora sperano di scalzare il numero 1 del Napoli.

DONNARUMMA: 100%

SIRIGU: 100%

MERET: 60%

CRAGNO: 20%

GOLLINI: 20%

Capitolo difensori centrali, chi porterà il CT Mancini ad Euro 2020?

Anche in questo caso, ci sono tre calciatori col posto sicuro praticamente al 100%: stiamo parlando di Bonucci, Acerbi e Bastoni. Anche per Chiellini il posto è pressoché assicurato, ma c’è sempre la variabile infortuni che può giocare brutti scherzi. Ammesso che questi quattro vadano agli Europei, con la rosa da 26 c’è ancora un altro slot da usare per un difensore: se lo giocano Mancini della Roma, favorito, e Romagnoli del Milan, ormai riserva di Tomori e Kjaer. Dentro entrambi in caso di forfait di Chiellini.

BONUCCI: 100%

ACERBI: 100%

BASTONI: 100%

CHIELLINI: 95%

MANCINI: 70%

ROMAGNOLI: 30%

Terzini convocati ad Euro 2020, le scelte probabili del Ct dell’Italia



Sicuri del posto Florenzi, Spinazzola e Emerson Palmieri, a meno di defezioni dell’ultima ora. Per gli ultimi due posti, invece, c’è una bagarre incredibile. Di Lorenzo e Lazzari sono probabilmente i favoriti, ma soprattutto il secondo mal si concilia con le caratteristiche di Spinazzola: per questo, occhio alle ipotesi Calabria e De Sciglio. Onestamente difficile, invece, vedere Criscito, D’Ambrosio e Darmian ad Euro 2020.

FLORENZI: 100%

SPINAZZOLA: 100%

EMERSON: 100%

DI LORENZO: 70%

LAZZARI: 70%

CALABRIA: 30%

DE SCIGLIO: 20%

CRISCITO: 10%

DARMIAN: 10%

D’AMBROSIO: 10%

Le probabili scelte del CT Mancini: centrocampisti centrali convocati Italia Euro 2020



Intoccabili Locatelli, Barella, Jorginho e Verratti. Occhio, però: il regista del PSG è a rischio per un infortunio, anche se dovrebbe farcela. Abbastanza sicuro di un posto anche Stefano Sensi: se dovesse liberarsi un posto, se lo giocherebbero certamente i soli Castrovilli, Pessina e Cristante.

BARELLA: 100%

JORGINHO: 100%

LOCATELLI: 100%

VERRATTI: 95%

SENSI: 80%

CRISTANTE: 50%

PESSINA: 25%

CASTROVILLI: 25%

Gli esterni e i trequartisti di Mancini: ecco chi sarà convocato per l’Europeo

Out Zaniolo, questo è sicuro. Così come sicuri di un posto sono Insigne, Chiesa e Berardi. Ma anche Pellegrini sarà certamente nella spedizione azzurra, visto che vale sia come esterno che come mezzala: l’ultimo posto se lo giocano quindi i soli Bernardeschi, ormai sempre più indietro nelle gerarchie, El Shaarawy, quasi mai titolare nella Roma, e Politano, il favorito dei tre.

INSIGNE: 100%

CHIESA: 100%

BERARDI: 100%

PELLEGRINI: 100%

POLITANO: 60%

BERNARDESCHI: 20%

EL SHAARAWY: 20%

Attaccanti, ecco chi convocherà Mancini per Euro 2020



Non c’è dubbio, in questo caso: Belotti e Immobile sicuri al 100%, con Kean praticamente certo del posto. In caso di defezioni, pronto Ciccio Caputo, con Lasagna e Destro di fatto già out.

IMMOBILE: 100%

BELOTTI: 100%

KEAN: 90%

CAPUTO: 10%

LASAGNA: 1%

DESTRO: 1%