Juventus, la fine di un’era: le statistiche dei migliori giocatori di questi nove anni di Scudetti

NOVE SCUDETTI JUVENTUS, LE STATISTICHE DI PRESENZE, GOL E ASSIST DI QUESTO CICLO VINCENTE – Si è chiuso il più lungo ciclo di successi nella storia del calcio italiano. La Juventus, per colpa dell’Inter di Antonio Conte, è caduta dal trono, cedendo dopo nove anni lo scettro ai nerazzurri milanesi. Nove Scudetti di fila sono tantissimi, considerando che il precedente record di vittorie consecutive, stabilito dal Grande Torino e dalla Juventus del “quinquennio d’oro” 30-35, era appunto di cinque titoli di fila. Insomma, un’impresa straordinaria: ecco alcune statistiche sui calciatori bianconeri con più gol, assist, presenze, minuti giocati e cartellini in questi nove anni in Serie A.

ECCO CHE FINE HANNO FATT I REDUCI DEL PRIMO SCUDETTO FIRMATO ANTONIO CONTE

Nove Scudetti Juventus: Bonucci il più presente, Dybala il bomber, Pirlo miglior assist-man

Le statistiche seguenti si riferiscono al periodo tra il 2011/2012 e il 2019/2020, e solo al campionato di Serie A. Ecco alcuni dati riguardo a presenze, gol segnati ed assist totalizzati.

MINUTI GIOCATI:

1. Bonucci, 22264 minuti giocati

2. Buffon, 20345 minuti giocati

3. Chiellini, 18063 minuti giocati

4. Lichtsteiner, 15014 minuti giocati

5. Barzagli, 14993 minuti giocati

RETI SEGNATE

1. Dybala, 68 gol

2. Ronaldo, 52 gol

3. Higuain, 48 gol

4. Tevez, 39 gol

5. Vidal, 35 gol

ASSIST REALIZZATI

1. Pirlo, 33 assist

2. Pjanic e Dybala, 32 assist

4. Pogba, 28 assist

5. Cuadrado, 25 assist

Nove Scudetti Juventus: Bonucci e Padoin i più “cattivi”, Dybala il più sostituito

Ecco altre interessanti curiosità circa i nove anni di successi della Juventus in Serie A, a partire dai cartellini fino ad arrivare alle sostituzioni fatte o subite.



CARTELLINI GIALLI

1. Bonucci, 54 ammonizioni

2. Lichtsteiner, 41 ammonizioni

3. Vidal, 38 ammonizioni

4. Chiellini, 37 ammonizioni

5. Marchisio, 36 ammonizioni

CARTELLINI ROSSI

1. Padoin, 2 espulsioni

2. Undici giocatori con una sola espulsione

PRESENZE DA SUBENTRATO

1. Padoin, 47 partite da subentrato

2. Quagliarella, 42 partite da subentrato

3. Bernardeschi e Douglas Costa, 39 partite da subentrati

5. Cuadrado, 36 partite da subentrato

SOSTITUZIONI SUBITE

1. Dybala, 69 volte sostituito

2. Lichtsteiner, 63 volte sostituito

3. Khedira, 48 volte sostituito

4. Vucinic, 41 volte sostituito

5. Pjanic e Marchisio, 39 volte sostituiti