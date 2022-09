L’8 settembre 2022 sarà una data che entrerà alla storia per la morte della Regina Elisabetta II. Notizia che ha scosso il mondo, anche quello sportivo: tanti i messaggi degli uomini più importanti del mondo dello sport, siti e profili dei club listati a lutto, momenti di cordoglio, la Premier League che rinvia la giornata di campionato e tanto altro. Ecco le reazioni del monto a questa tragica notizia.

Le reazioni del mondo dello sport alla morte della Regina Elisabetta II

Ecco le reazioni delle federazioni sportive, campionati, sportivi e club alla morte della Regina Elisabetta II:

It is with profound sadness that we received the news that Her Majesty, Queen Elizabeth II has passed away. Her Majesty the Queen will be forever linked with some of our most memorable moments – including presenting the Jules Rimet Trophy to our 1966 @FIFAWorldCup-winning side. pic.twitter.com/hwK1zV7Kge — England (@England) September 8, 2022

NAZIONALE INGLESE – “È con profonda tristezza che abbiamo ricevuto la notizia della scomparsa di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Sua Maestà la Regina sarà per sempre legata ad alcuni dei nostri momenti più memorabili, inclusa la presentazione del Trofeo Jules Rimet alla nostra squadra vincitrice del Mondiale 1966”

The Premier League is deeply saddened to hear of the passing of Her Majesty The Queen, Elizabeth II. Our thoughts and condolences are with The Royal Family and everyone around the world mourning the loss of Her Majesty. pic.twitter.com/UlaLXEOdke — Premier League (@premierleague) September 8, 2022

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed. — Premier League (@premierleague) September 9, 2022

PREMIER LEAGUE – “La Premier League è profondamente rattristata nell’apprendere della morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. I nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno alla famiglia reale e a tutti in tutto il mondo in lutto per la perdita di Sua Maestà”… “In segno di rispetto a Sua Maestà la Regina Elisabetta II, il round della Premier League di questo fine settimana sarà posticipato”.

UEFA and European football are truly saddened by the passing away of Her Majesty Queen Elizabeth II, one of the world’s most-respected figures. — UEFA (@UEFA) September 8, 2022

UEFA –

“La UEFA e il calcio europeo sono davvero rattristati dalla scomparsa di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, una delle figure più rispettate al mondo”.

Formula 1 mourns the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II pic.twitter.com/aofm3ePuy5 — Formula 1 (@F1) September 8, 2022

Remembering Her Majesty The Queen pic.twitter.com/fDpnSvtQPd — Formula 1 (@F1) September 9, 2022

“La Formula 1 piange la scomparsa di Sua Maestà la Regina Elisabetta II”.

All at MotoGP would like to join the millions mourning the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II We send our deepest sympathies and condolences to the Royal Family, the people of the UK and all those across the Commonwealth. May she rest in peace pic.twitter.com/z2qa5FwdLc — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 8, 2022

“Tutti in MotoGP vorrebbero unirsi ai milioni di persone in lutto per la scomparsa di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Inviamo le nostre più sentite condoglianze e condoglianze alla famiglia reale, al popolo del Regno Unito ea tutti quelli del Commonwealth. Possa riposare in pace”.

We wish to convey our deepest sympathy and heartfelt condolences to The Royal Family on the sad passing of Her Majesty The Queen. — Wimbledon (@Wimbledon) September 8, 2022

“Desideriamo esprimere le nostre più sentite condoglianze e condoglianze alla Famiglia Reale per la triste scomparsa di Sua Maestà la Regina”.

We are saddened to hear of the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. We are grateful for her contributions to tennis, and our thoughts and condolences are with the British Royal Family. pic.twitter.com/HIlTHDDG2j — ATP Tour (@atptour) September 8, 2022

ATP

– “Siamo rattristati nell’apprendere della scomparsa di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Siamo grati per il suo contributo al tennis e i nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno alla famiglia reale britannica”.

We are saddened to hear of the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. We are grateful for her contributions to tennis, and our thoughts and condolences are with the British Royal Family. pic.twitter.com/fxQFowsL1x — wta (@WTA) September 8, 2022

WTA –

“Siamo rattristati nell’apprendere della scomparsa di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Siamo grati per il suo contributo al tennis e i nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno alla famiglia reale britannica“.

My thoughts are with the Royal Family at this very difficult time. The Queen was an amazing inspiration and will be remembered for her incredible years of service to this country. Rest in peace, Your Majesty. https://t.co/Tj0NrDpWBo — Harry Kane (@HKane) September 8, 2022

HARRY KANE –

“I miei pensieri sono con la famiglia reale in questo momento molto difficile. La regina è stata un’ispirazione straordinaria e sarà ricordata per i suoi incredibili anni di servizio a questo paese. Riposa in pace, Maestà”.

I am deeply saddened by the passing of Her Royal Majesty. Her elegance, grace and loyalty to her duty will live on in history. I would like to send my thoughts and condolences to the entire Royal Family and Great Britain. pic.twitter.com/4rrUIPbLkV — Roger Federer (@rogerfederer) September 8, 2022

RAFAEL NADAL –

“Le mie più rispettose, sincere e più sentite condoglianze alla Famiglia Reale del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al popolo britannico per il passaggio di Sua Maestà la Regina Elisabetta II“.

ROGER FEDERER

– “Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Sua Maestà Reale. La sua eleganza, grazia e lealtà al suo dovere vivranno nella storia. Vorrei inviare i miei pensieri e le mie condoglianze a tutta la Famiglia Reale e alla Gran Bretagna”.

CRISTIANO RONALDO –

“Sette anni della mia carriera sono stati giocati in Premier League, rendendo questa la mia ottava stagione vivendo in Inghilterra. In questi anni, ho provato l’amore eterno del Regno Unito per la sua regina, e quanto Sua Maestà fosse e sarà per sempre per il popolo britannico. Rispetto la sua memoria e piango questa perdita insostituibile con il paese che ho imparato a chiamare casa. I miei pensieri e le mie preghiere vanno alla famiglia reale”.

LEWIS HAMILTON

– “Come trovate le parole per descrivere la perdita di Sua Maestà la Regina? È stata davvero una leader iconica, un’ispirazione e una presenza rassicurante per la maggior parte, se non per tutti, della nostra vita. Dalla triste notizia di ieri, ho riflettuto sulla sua incredibile vita. È stata un simbolo di speranza per tanti e ha servito il suo paese con dignità, dedizione e gentilezza. Lei era veramente come nessun’altra e sono grata di aver vissuto il suo tempo. La sua eredità durerà a lungo e la sua scomparsa profondamente sentita. Ho avuto l’incredibile onore di poter passare del tempo con lei. È qualcosa che non dimenticherò mai. Abbiamo parlato del nostro amore condiviso per i cani ed è stata incredibilmente generosa con il suo tempo. So che tutta la nazione e molte altre in tutto il mondo piangeranno la sua perdita e i miei pensieri e le mie preghiere vanno alla sua famiglia e a tutti coloro che le sono vicini, che hanno perso una persona cara. Riposa in Pace”.

DAVID BECKHAM

– “Sono veramente addolorato per la morte di Sua Maestà, la Regina. Che ondata di amore e rispetto abbiamo visto per il Giubileo di Platino per la sua vita al servizio. Quanto ci sentiamo tutti devastati oggi dimostra cosa ha significato per le persone in questo paese e nel mondo. Quanto ci ha ispirato con la sua leadership. Come ci confortava quando i tempi erano duri. Fino ai suoi ultimi giorni ha servito il suo paese con dignità e grazia. Quest’anno avrebbe saputo quanto era amata. I miei pensieri e le mie preghiere vanno alla nostra famiglia reale…”.

We are deeply saddened to hear of the passing of Her Majesty The Queen. Along with many of our supporters today, we will be taking time to mourn and reflect on Her Majesty’s incredible life and devoted service. — Arsenal (@Arsenal) September 8, 2022

ARSENAL – “Siamo profondamente addolorati nell’apprendere della scomparsa di Sua Maestà la Regina. Insieme a molti dei nostri sostenitori oggi, ci prenderemo del tempo per piangere e riflettere sull’incredibile vita e sul servizio devoto di Sua Maestà”.

Manchester United shares the sorrow of the entire nation following the announcement from Buckingham Palace on the passing of Her Royal Highness The Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/QwLRZ9z4yf — Manchester United (@ManUtd) September 8, 2022

MANCHESTER UNITED – “Il Manchester United condivide il dolore dell’intera nazione dopo l’annuncio da Buckingham Palace della scomparsa di Sua Altezza Reale la Regina Elisabetta II”.

Manchester City wishes to express its sincere condolences to The Royal Family following the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. Her Majesty’s dedication and service has been exemplary and we join our country and the Commonwealth in mourning her loss. pic.twitter.com/mDTn2Nj1UB — Manchester City (@ManCity) September 8, 2022

MANCHESTER CITY – “Il Manchester City desidera esprimere le sue più sincere condoglianze alla famiglia reale dopo la morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II.La dedizione e il servizio di Sua Maestà sono stati esemplari e ci uniamo al nostro paese e al Commonwealth nel piangere la sua perdita”.

Tottenham Hotspur joins the nation in mourning the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. The Club should like to extend its condolences to all members of the Royal Family at this sad time. pic.twitter.com/dg9kjs62N1 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 8, 2022

TOTTENHAM – “Il Tottenham Hotspur si unisce alla nazione in lutto per la morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Il Club desidera porgere le proprie condoglianze a tutti i membri della Famiglia Reale in questo triste momento”.

Liverpool Football Club is saddened by the passing of Her Majesty, Queen Elizabeth II. We extend our sincere condolences to The Royal Family. pic.twitter.com/B0ceXcaoW0 — Liverpool FC (@LFC) September 8, 2022

LIVERPOOL – “Il Liverpool Football Club è rattristato per la scomparsa di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla Famiglia Reale”.

IOC President Thomas Bach pays tribute to Queen Elizabeth II: “With the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II, we have lost a great supporter of sport and the Olympic Movement. Her Majesty was the only head of state to declare open two editions of the Olympic Games." pic.twitter.com/iH9NZET8Ud — The Olympic Games (@Olympics) September 9, 2022

PRESIDENTE CIO THOMAS BACH –

“Con la morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, abbiamo perso un grande sostenitore dello sport e del Movimento Olimpico. Sua Maestà è stato l’unico Capo di Stato a dichiarare aperte due edizioni dei Giochi Olimpici”.

I have been a great admirer of Queen Elizabeth II since the first time I saw her in person, in 1968, when she came to Brazil to witness our love for football and experienced the magic of a packed Maracanã. Her deeds have marked generations. This legacy will last forever. pic.twitter.com/13xyilesGT — Pelé (@Pele) September 8, 2022

PELE’ – “Sono stato un grande ammiratore della Regina Elisabetta II dalla prima volta che l’ho vista di persona, nel 1968, quando è venuta in Brasile per testimoniare il nostro amore per il calcio e ha vissuto la magia di un Maracanã gremito. Le sue gesta hanno segnato generazioni. Questa eredità durerà per sempre“.