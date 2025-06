Prime tre gare Serie A, ultimi 10 anni: 70% di vittorie per le milanesi, Roma regina del pari, per i nerazzurri solo il 10% di sconfitte

Come sono andati i primi tre turni di Serie A degli ultimi 10 anni? Lo studio della nostra redazione é andata indietro nel tempo per far luce sui risultati delle protagoniste del campionato, andando a ricavare la percentuale di vittorie, sconfitte e pareggi per ognuna. Ecco cosa é emerso.

La Serie A é arrivata alla sua terza giornata, con risultati ricchi di sorprese: Milan e Roma sono ancora alla ricerca dei primi 3 punti stagionali, il Napoli perde malamente a Verona per poi risollevarsi contro Bologna e Parma. Anche l'Inter inizia con il freno a mano tirato al Marassi, poi porta a casa due vittorie contro Lecce e Atalanta. L'unica macchia sul percorso cristallino della Juve di Thiago Motta, invece, é solo lo 0 a 0 casalingo contro la Roma dell'ultimo turno. Ma come sono andate le prime tre gare di campionato degli ultimi dieci anni per le protagoniste della Serie A? In questo speciale abbiamo analizzato tutti i risultati dei primi tre turni di Serie A delle squadre che hanno militato in massima serie per almeno 7 delle ultime 10 stagioni estrapolando la percentuale di vittorie, pareggi e sconfitte per ognuna. I dati dicono che le milanesi registrano la piú alta percentuale di vittorie, la Roma di pareggi, mentre il Cagliari guida la classifica dei club che hanno subito piú k.o..

Vittorie primi tre turni Serie A: Inter e Milan vincono al 70%, segue il Napoli con il 63.3% di trionfi, Juve terza

Quali club tendono a vincere di piú nell'avvio di stagione? Dai risultati del nostro studio, é emerso che Inter e Milan registrano la piú alta percentuale di successi, ovvero il 70%. Il Napoli si piazza al secondo posto, davanti alla Juventus, grazie ad una percentuale di vittorie del 63.3%. I bianconeri, invece, salgono sul terzo gradino del podio con il 60% di partite vinte. Di seguito la classifica completa riguardante la percentuale di vittorie nei primi tre turni di Serie A dell'ultimo decennio:

Squadra Partite Giocate Vittorie % Vittorie prime tre giornate Inter 30 21 70 Milan 30 21 70 Napoli 30 19 63.3 Juventus 30 18 60 Roma 30 16 53.5 Atalanta 30 15 50 Lazio 30 14 46.6 Torino 30 13 43.3 Fiorentina 30 12 40 Genoa 27 10 37.03 Udinese 30 11 36.6 Sassuolo 30 11 36.6 Sampdoria 27 9 33.3 Bologna 27 9 33.3 Verona 24 7 29.1 Cagliari 24 3 12.5 Empoli 21 3 14.2

Pareggi prime tre giornate Serie A: Roma in vetta con il 30%, Milan un solo pareggio nelle ultime 10 stagioni

La Roma apre la classifica delle squadre che tendono a portarsi a casa un solo punto: la percentuale di pareggi dei giallorossi é del 30%. Dopo i capitolini la Sampdoria, con la percentuale del 29.6% in nove stagioni giocate, e Sassuolo, con il 26.6%. Il dato che impressiona, peró, riguarda il Milan: i rossoneri, infatti, hanno registrato un solo e unico pareggio nelle prime tre gare delle ultime dieci stagioni di Serie A. Di seguito la classifica completa:

Squadra Partite Giocate Pareggi % Pareggi prime tre giornate Roma 30 9 30 Sampdoria 27 8 29.6 Sassuolo 30 8 26.6 Cagliari 24 6 25 Verona 24 6 25 Empoli 21 5 23.8 Bologna 27 6 22.2 Inter 30 6 20 Torino 30 6 20 Fiorentina 30 6 20 Udinese 30 5 16.6 Atalanta 30 5 16.6 Lazio 30 5 16.6 Juventus 30 5 16.6 Napoli 30 4 13.3 Genoa 27 3 11.1 Milan 30 1 3.3

Sconfitte primi tre turni Serie A: Cagliari avvii da incubo, Inter con la minor percentuale di gare perse

Per quanto riguarda la percentuale di sconfitte subite nelle prime tre giornate di Serie A, é il Cagliari a detenere il triste primato con il 62.5% in 8 stagioni giocate. Subito dopo é il turno di Empoli, con il 61.9% in 7 stagioni disputate, e Genoa, con il 51.8% di k.o. subiti in 9 stagioni. Chiude in positivo questa particolare classifica l'Inter, la squadra che registra la piú bassa percentuale di sconfitte nei primi tre turni di campionato: 10%. Di seguito la classifica completa:

Squadra Partite Giocate Sconfitte % Sconfitte prime tre giornate Cagliari 24 15 62.5 Empoli 21 13 61.9 Genoa 27 14 51.8 Udinese 30 14 46.6 Verona 24 11 45.8 Bologna 27 12 44.4 Fiorentina 30 12 40 Sampdoria 27 10 37.3 Lazio 30 11 36.6 Torino 30 11 36.6 Sassuolo 30 11 36.6 Atalanta 30 10 33.3 Milan 30 8 26.6 Napoli 30 7 23.3 Juventus 30 7 23.3 Roma 30 5 16.6 Inter 30 3 10