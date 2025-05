Calciomercato Serie A, ultimi 5 anni: chi compra più giocatori nella sessione invernale? Fiorentina in testa, ma la Juve spende di più. Vlahovic il colpo più oneroso

Il mercato di gennaio arriva in soccorso alle protagoniste della Serie A: ma quale club, nella sessione invernale, tende a comprare più giocatori? E qual è stato l'acquisto più ingente delle ultime 5 stagioni di campionato? La redazione ha analizzato le operazioni di mercato dei top club di Serie A degli ultimi 5 anni: ecco cosa è emerso dai risultati.

Fino al 3 febbraio i club di Serie A potranno chiudere i propri colpi di mercato di gennaio. Gli infortuni, il calendario fittissimo e prestazioni poco convincenti spingono gli allenatori a chiedere rinforzi alle rispettive società. Finora, i trasferimenti piú chiacchierati sono stati Kolo Muani, che ha salutato il PSG per approdare in casa Juventus, e il titolatissimo Kyle Walker, che a 34 anni ha lasciato il City per diventare uno degli uomini di Conceição al Milan. Nomi altisonanti come questi ci sono stati anche nelle scorse stagioni? E quale squadra del nostro campionato tende ad acquistare più calciatori nel mese di gennaio?

Per scoprirlo, la redazione si è avvalsa del supporto del sito Transfermarkt: per definire il numero complessivo dei giocatori presi a gennaio da ciascun top club abbiamo preso in considerazione gli acquisti effettivi, i prestiti (onerosi e non), gli svincolati e anche i Primavera nel passaggio in prima squadra. Dall'analisi condotta sull'arco temporale degli ultimi 5 anni, è emerso che la Fiorentina ha acquistato il maggior numero di giocatori, 19 in totale, seguita dalla Juventus con 14. Parimerito per Roma e Atalanta (13), il Napoli si attesta a quota 12, il Milan si ferma a 10. Per Inter e Lazio, infine, rispettivamente 7 e 5 acquisti.

Squadra Numero giocatori arrivati ultime 5 sessioni invernali Fiorentina 19 Juventus 14 Roma 13 Atalanta 13 Napoli 12 Milan 10 Inter 7 Lazio 5

Mercato di gennaio, ultimi 5 anni: Juve "spendacciona", segue il Napoli. Bilanci in positivo per Atalanta, Fiorentina, Milan e Roma

Se la Viola conta il maggior numero di rinforzi, la Juventus é il club di Serie A che a gennaio ha speso di piú: 177.85 milioni nelle ultime 5 sessioni invernali, per un bilancio complessivo di -126.58 milioni. Il Napoli si piazza al secondo posto con 88.95 milioni di spesa: a pesare é principalmente la stagione 2019-2020, quando a Castel Volturno sono approdati Lobotka, Petagna, Rrahamani e Diego Demme, per un totale di 64.05 milioni di euro. L'Atalanta sfoggia invece il bilancio in positivo più alto, seguita dalla Fiorentina, che nonostante sia la terza a spendere di piú presenta il secondo miglior bilancio: determinante, in questo caso, la vendita di Dusan Vlahovic nel 2021-2022, con ben 83.50 milioni entrati nelle casse gigliate. Bilancio positivo anche per Milan e Roma, Inter bilancio negativo decisamente inferiore rispetto a quello di Juventus e Napoli e quinta per spesa, mentre la Lazio si attesta la più parsimoniosa di tutte con "soli" 3.37 milioni spesi negli ultimi 5 anni.

Squadra Spese Bilancio gennaio ultime 5 stagioni Juventus 177.85 milioni -126.58 milioni Napoli 88.95 milioni -58.31 milioni Fiorentina 75.91 milioni +24.76 milioni Atalanta 46.31 milioni +25.09 milioni Inter 36.22 milioni -14.72 milioni Roma 18.75 milioni +9.68 milioni Milan 14.69 milioni +13.90 milioni Lazio 3.37 milioni -2.2 milioni

I "colpacci" delle ultime 5 sessioni invernali: senza eguali l'acquisto di Dusan Vlahovic per 83.50 milioni

Ma quali sono stati i colpi di mercato più onerosi, nelle ultime 5 sessioni invernali? In tre stagioni su cinque, il primato assoluto lo detiene la Juventus. Il trasferimento di Vlahovic dalla Fiorentina al club bianconero per la cifra monstre di 83.50 milioni risulta, per distacco, il più costoso degli ultimi 5 anni. Ma i super acquisti della Juve si estendono anche alle stagioni 2019-2020 e 2020-2021: nella prima, i bianconeri si sono assicurati il trequartista Kulusevski, trattativa fruttata alla Dea 39 milioni, mentre nella seconda ha primeggiato l'acquisto dal Genoa di Nicoló Rovella per 26 milioni. L'acquisto da parte del Napoli di Ngonge per 18 milioni, invece, risulta il più oneroso e recente colpo di gennaio, mentre la Viola, nel 2022-2023, é stato il club ad aver speso di più nella sessione invernale portando a Firenze Barak per 7.86 ml.