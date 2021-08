Interviste D valore, Adamzaki Ouattara: “Il mio obiettivo è quello di vincere il campionato”

Ouattara Adamzaki, attaccante classe 1998, ci racconta i suoi progetti futuri nella rubrica interviste D valore dimostrando di avere le idee molto chiare. La punta del Lavello ha mostrato le sue doti tecniche sin dal suo debutto in Serie D, infatti Ouattara Adamzaki nella sua prima stagione nel campionato dilettantistico ha messo a segno 9 gol. Successivamente sono arrivate le esperienze con Taranto, Acireale e Prato durante le quali sono emersi i miglioramenti del giovane bomber.

Benvenuto Ouattara Adamzaki, dopo l’esperienza in Toscana sei tornato a Lavello. Quale obbiettivo ti sei prefissato in questa stagione?

Il mio obiettivo è quello di vincere il campionato facendo una bella performance e impegnandomi costantemente.

Ci racconti il tuo percorso calcistico e come ti sei avvicinato a questo sport?

Ci sarebbe tanto da raccontare è stato un percorso molto turbolento, ma con la mia tenacia, la forza e il mio sacrificio sono riuscito a raggiungere il mio obiettivo, ma c’è ancora tanto da lavorare perché il mio sogno non si è ancora realizzato.

Sul tuo profilo Instagram hai pubblicato una foto dei tuoi allenamenti. Come ti stai preparando per iniziare al meglio il campionato?

Sto cercando di migliorare sui miei punti deboli per arrivare al meglio in campionato.

Come ti vedi fra 10 anni? Oltre al calcio hai altri progetti?

Fra 10 anni mi vedo un vero calciatore professionista e oltre al calcio mi vedo imprenditore nell’ambito della ristorazione, insieme alla mia famiglia.

Cos’è il calcio per te?

Il calcio è tutta la mia vita.