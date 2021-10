Kickboxing, Silvia La Notte: “Io ci sono e sono carica per affrontare il titolo il 18 dicembre a Madrid”

Il 16 ottobre Silvia La Notte è ritornata sul ring e ha conquistato una vittoria di carattere contro Luisa Burgos. Ma questo incontro ha rappresentato solo un primo passo verso quello che si annunci un vero evento. Infatti, Little Devil affronterà Elena Goggin, il 18 dicembre a Madrid alle ore 19, per il Pro K1 Masl Championship fight. Scopriamo in questa intervista qualche dettaglio in più…

Ciao Silvia, raccontaci la tua prima impressione di questo match che ha rappresentato il tuo ritorno sul ring.

“Il match è stato duro come rientro, soprattutto perché erano 2 anni che non combattevo”.

Quali impressioni sulla tua avversaria?

“La mia avversaria, anche se con pochi match pro rispetto a me, era molto bene preparata sia fisicamente che mentalmente, concentrata e non ha mai mollato”.

In questo match quali sono stati i tuoi punti di forza?

“La mia determinazione ha prevalso, anche a livello tecnico ero molto più prepara, veloce ed esplosiva su tutti i colpi”.

Avrai avuto sicuramente un percorso di allenamento intenso nell’avvicinamento a questa sfida.

“Ho fatto una durissima preparazione di sette settimane, dove ho avuto anche un brutto infortunio. Ma ho sistemato tutto in una settimana e non mi ha scoraggiato per poter combattere al meglio”.

Da un punto di vista del combattimento, su cosa hai puntato?

“Ho combinato azioni con tre/quattro colpi ogni volta che entravo. In più, ero più ero sempre pronta a mettere buone ginocchiate ogni volta che entravano in clinch. Soprattutto quando erano provocati da lei con gli attacchi con il suo gancione destro. Questo era l’unico colpo forte che la spagnola aveva, sempre pronto ad entrare!”

C’è stato un momento che hai sentito come più difficile durante l’incontro?

“Anche se non lo ho dato a vedere, ma mi sentivo in affanno alla seconda ripresa, ma forse può essere stato causato più a livello mentale da questa lunga mancanza dal ring”.

Un pensiero da post match?

“Ci tenevo troppo a questa vittoria. Inoltre, un buon match come questo, mi ha testato per il prossimo che farò”.

Infine, un saluto per i tuoi tanti fan.

“Bene ragazzi io ci sono e sono carica al massimo per affrontare il titolo il 18 dicembre a Madrid. Non potete mancare a sostenermi e a breve vi darò le indicazioni per seguire match in diretta”.