Interviste D valore, Fogliarino Edoardo: “Abbiamo un unico obiettivo ben chiaro nella testa, la salvezza”

Edoardo Fogliarino è il giovane talento protagonista delle Interviste D valore. Classe 2002, si sta mettendo in mostra giocando da veterano in mezzo al campo. Edoardo Fogliarino sta aiutando il Fossano a cercare la salvezza in campionato. Al momento la storica squadra piemontese è in zona playout nel Girone A di Serie D.

Benvenuto Edoardo Fogliarino. Neanche 20 anni e sei già un pilastro del centrocampo del Fossano. Ti muovi come un veterano, c’è un calciatore in particolare al quale ti ispiri?

Non ho un unico giocatore a cui mi ispiro, guardo e ammiro tanti campioni. Se dovessi dirti il mio idolo, ti dico Eden Hazard.

Quali obiettivi ti sei prefissato per questa stagione?

L’obiettivo di questa stagione è sicuramente quello di ottenere la salvezza e fare una buona annata. A livello personale invece cerco di migliorare per poter continuare a rimanere a livelli alti e poter essere un giocatore importante per questa categoria.

Il Fossano in questo momento lotta per evitare gli insidiosi play-out. Com’è il clima all’interno dello spogliatoio? Dove pensi possa arrivare questa squadra?

Il clima è sereno, siamo un bel gruppo, tutti uniti e con la voglia di lottare l’un per l’altro. Abbiamo un unico obiettivo ben chiaro nella testa, la salvezza.

Oltre al calcio, hai altri progetti per il tuo futuro?

Per ora sono concentrato sul calcio e nel tempo libero mi dedico allo studio. Al futuro ci penserò fra un paio d’anni.

Cos’è il calcio per te?

Il calcio per me è passione e dedizione. Dietro a tutto c’è un duro lavoro, sacrifici e impegni che si fanno per poter dare e fare il massimo alla domenica.