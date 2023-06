Vanessa Leonardi a SuperNews: “Italiano e Nico resteranno alla Fiorentina, l’Inter può vincere la Champions. Su Juve e Napoli…”

Oggi, in esclusiva per SuperNews, ho avuto l’onore di intervistare Vanessa Leonardi, una delle giornaliste di punta della piattaforma Sky, che si trova a Praga in vista della finale di Conference League tra la Fiorentina ed il West Ham.

Ciao Vanessa, la stagione della Viola volge al termine. Al di là di quanto sia decisiva per il giudizio (tantissimo!) la finale di mercoledì contro il West Ham, è corretto definire l’annata gigliata comunque positiva, considerati i sei punti in meno collezionati in Campionato a fronte di ben 60 partite disputate (1/3 in più del passato) e le due finali raggiunte?

Assolutamente sì, considerando come hai detto giustamente te le due finali, di Coppa Italia e Conference, conquistate. Non dimentichiamoci che il tour de force era cominciato addirittura lo scorso 14 agosto, con tutte le difficoltà del caso. Eccellenti a ricompattarsi nei momenti più complicati e la società a stare vicino ad ad allenatore e squadra quando più serviva. Davvero tutti bravissimi!

L’apporto dato fin qui dato da Cabral e Jovic è di 30 reti totali segnate in tutte le competizioni (17 da parte del brasiliano e 13 del serbo). E’ un dato che può essere migliorato l’anno prossimo con l’arrivo di un centravanti con caratteristiche diverse?

Io credo che alla fine Jovic e Cabral il loro lo abbiano fatto, considerando le difficoltà di un ambientamento ad un campionato diverso, di cui ha parlato anche lo stesso attaccante brasiliano. La Fiorentina può comunque sempre migliorarsi, perché ha una società ambiziosa e può puntare a giocatori forti di fascia medio-alta, anche grazie ad una dimensione europea riconquistata.

In quale reparto credi che la società gigliata possa migliorarsi nella prossima stagione e che tipo di mercato ti aspetti con (se vinci la Conference e vai in Europa League, o in Conference stessa se perdi la finale e la Juventus viene fermata dall’Uefa) e senza Europa?

Con una società del genere, in entrambi i casi, la rosa verrà, secondo me, puntellata. Un esempio? Biraghi non può fare più tutte quelle partite senza riposare. Certo è che con gli introiti dell’Europa League qualcosa di importante potrebbe cambiare.

Qualche nome?

Oddio, mi trovi spiazzata.

Allora, ti faccio la “domanda di riserva”: Nico Gonzalez rimarrà comunque alla Fiorentina il prossimo anno?

Io credo proprio di sì.

Veniamo alla finale di Praga che sarà trasmessa in diretta da Sky Sport: quante chance, da 0 a 100, ha la Viola di poter portare a casa la coppa e perché?

Non mi posso sbilanciare perché è una finale, perché in una partita secca contano i dettagli e ci sono troppe variabili in gioco. Di certo la Fiorentina è una bella squadra, ha acquisito subito una mentalità europea, anche grazie al lavoro splendido di Italiano, sa giocare anche in stadi rumorosi con una personalità invidiabile. Basta guardare la partita contro l’Inter di Coppa Italia.

A proposito di Vincenzo Italiano, pensi che De Laurentiis abbia scelto lui per proseguire il fantastico ciclo aperto da Luciano Spalletti?

Io credo che l’allenatore della Fiorentina abbia un contratto e, come ha detto lo stesso Barone, verrà rispettato. Certo che con il suo modulo e credo calcistico garantirebbe continuità al progetto partenopeo ma, ripeto, ha un contratto.

Cambiamo argomento, parliamo di Inter e della finale che dovrà disputare ad Istanbul contro il Manchester City: affermare che i nerazzurri abbiano la rosa più forte in Italia e che possano giocarsela in una gara secca contro i giganti inglesi è azzardato?

No, hanno una rosa straordinaria, è la squadra più forte in Italia sulla carta e sono in tanti abituati a certi palcoscenici. Quindi, in gara secca, se la può giocare anche con quello che probabilmente è il team più forte al Mondo. Per me sarà fondamentale l’approccio alla partita: se esso sarà buono ed i nerazzurri non prenderanno subito una rete, potrebbero riuscire nell’impresa.

Ti aspetti una Juventus subito competitiva per lo scudetto l’anno prossimo?

Intanto vediamo quello che succede con l’Uefa; non credo ad un anno di transizione, hanno stilato subito un programma chiaro, con giovani molto interessanti che stanno facendo sbocciare. Ovvio che senza Champions faranno un mercato attento, ma come un pò tutte le società italiane.

Chiudiamo l’intervista con un nome grosso in entrata ed uno in uscita che vedi possibili nel prossimo calciomercato estivo italiano?

In entrata mi piacerebbe tanto Ilkay Gündogan, centrocampista tedesco che è in scadenza col Manchester City e che considero fortissimo. Ma credo che alla fine andrà in Spagna. In uscita, col rinnovo di Leao che resterà al Milan, il Napoli dovrà difendere Osimhen, ad esempio dal Real Madrid che non avrà più Benzema. Ma credo che alla fine il sacrificato possa essere Kim, anche in ottica di Fair Play Finanziario.