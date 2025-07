Intervista esclusiva a Massimo Paganin: "Inter e Atalanta mi piacciono molto, ma il Napoli ha un vantaggio. Juve e Milan non sono delusioni. Sulla lotta salvezza..."

Abbiamo avuto il piacere di intervistare telefonicamente l'ex calciatore Massimo Paganin, che ha militato in Inter, Atalanta, Bologna, Brescia, Reggiana, Sampdoria e Vicenza. Oggi opinionista sportivo, con l'ex difensore abbiamo affrontato temi legati alle sue squadre, ma non solo: ecco le sue parole in esclusiva ai nostri microfoni.

Inter e Atalanta sembrano le squadre più in forma del momento, anche in ottica Scudetto. Chi ti sta piacendo di più finora?

Mi stanno piacendo entrambe per motivi diversi. L'Atalanta è quella che sta meglio sotto ogni punto di vista, forse: non era mai stata davvero così al vertice, confidenza e consapevolezza sono ai massimi livelli. Insomma, sta facendo più di quanto mi aspettassi. L'Inter sta mantenendo le aspettative, ma comunque penso si dovrà aspettare ancora per far sì che si delineino per bene le prime forze del campionato. Di certo, però, Inter e Atalanta se la giocheranno fino alla fine per lo Scudetto.

Il Napoli probabilmente sarà nella lotta scudetto con le due squadre appena citate. Pensi che giocare solo il campionato darà un vantaggio agli Azzurri?

Giocare solo per il campionato, per Conte, è davvero importante. E' un vantaggio che Conte sfrutterà di certo, perché avere 10 o 12 partite in meno è molto importante, sono tante partite in meno: queste partite si faranno sentire, il Napoli avrà un vantaggio in termini di freschezza. Anche il Napoli se la giocherà fino alla fine, insomma: sicuramente darà filo da torcere alle contendenti, e spero che il campionato sia competitivo fino in fondo.

La Lazio e la Fiorentina sono due squadre che stanno mostrando un ottimo calcio finora: tra le due, chi ha più possibilità di lottare fino in fondo per un posto in Champions League?

Lazio e Fiorentina avranno la possibilità di lottare un posto Champions: o meglio, la Lazio sicuramente, la Viola è da vedere. Considerando che Napoli, Inter e Atalanta sono un passo avanti, il posto (o i due posti) che avanzano per la Champions League se lo giocheranno i biancocelesti, la Juventus, il Milan e la Fiorentina stessa. Aspettiamo comunque gennaio per dare responsi più definitivi.

La Juve di Thiago ti sta deludendo o ti aspettavi una partenza non strepitosa, seppure non abbia perso (quasi) mai?

La Juve non mi sta deludendo, sinceramente. Sta facendo quello che doveva fare, subisce poco, non ha mai perso, è in una buona zona di classifica. Thiago Motta sta costruendo a livello mentale e tecnico una squadra che sa dare risultati, deve solo prendere più consapevolezza e fiducia: la vittoria contro il Manchester City potrebbe dare una bella spinta in avanti in questo senso.

Il Milan forse è la grande delusione di questi primi 3-4 mesi: fiducia a Fonseca oppure i rossoneri sono ormai fuori dalle lotte per lo Scudetto e il posto Champions?

Il Milan non è una delusione, io credo che siano anche loro in lotta per un posto in Champions League. Sta facendo più fatica di quanto pensassi, le sue esternazioni dopo la partita di Champions lo dimostrano: non sarà una stagione facile. Sarà una stagione di cambiamenti, in Europa stanno però facendo bene e potrebbero anche finire tra le prime 8: deve migliorare in campionato, dove ci sono troppi alti e bassi.

Il Bologna sta ingranando: Italiano può ripetere quanto fatto da Thiago Motta? Oppure è troppo complicato?

Non credo che riuscirà a ripetere quanto fatto l'anno scorso, nonostante stia facendo abbastanza bene. Un risultato importante come quello col Benfica può essere una buona iniezione di fiducia anche in ottica campionato, per avere maggiore autostima: il Bologna farà bene, ma non riuscirà a replicare i risultati avuti con Thiago Motta.

Chi vede più in difficoltà per quanto riguarda la lotta salvezza?

Sarà una lotta aperta, se la giocheranno le squadre che già da inizio stagione sapevamo essere le più in difficoltà: il Como, il Lecce, il Venezia, il Verona, il Monza che si è ritrovato lì ma che ha una rosa un po' migliore, il Cagliari che comunque è lì. Insomma, sono diverse squadre. Io credo che nessuno riuscirà a staccarsi più di tanto, perché le squadre della metà sinistra della classifica corrono parecchio e, quando è così, vuol dire che portano via tantissimi punti a quelle che stanno in basso. Per questo, credo sarà una lotta serrata fino alla fine.