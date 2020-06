Callejon ai saluti…

Dopo che Mertens ha rinnovato con il Napoli, ora c’è da risolvere la situazione contrattuale di Callejon ormai in scadenza.

Il giocatore ha sposato per anni l’atmosfera di Napoli è del suo tifo gentile è caloroso, non vorrebbe andare via.

Ma se ciò avvenisse la spinta di uscita già sarebbe in corso con l’arrivo precedente di Politano.

La pista successiva porterebbe l’arrivo di Gengiz Under calciatore turco in forza alla Roma, dotato di grandi qualità tecniche di palleggio è imprevedibilità con le sue manovre avvolgenti.

Di conseguenza il giocatore sarebbe ben gradito da Mister Gattuso andando così a chiudere l’assenza di Callejon in quel reparto.

I numeri di presenze di Under sono soddisfacenti arrivando a totalizzare ben 8 goal al suo arrivo facendo ben sperare visto che l’acquisto per la Roma non era stato da poco esattamente sui 13 milioni.

Ma purtroppo lo stesso giocatore è scomparso dai radar giallorossi a causa di problemi muscolari.

A questo punto il D.s. Giuntoli non è stato a guardare già predisponendo il futuro scenario su Callejon partente, anche se lo stesso spagnolo già sta lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi tifosi che non vorrebbero perderlo.

Ma la vita calcistica va avanti è sicuramente Under con le sue prodezze è goal da sogno non farà rimpiangere l’assenza di questo grande professionista…