LIVE F1 GP Ungheria 2020, diretta e classifica in tempo reale: partenza ore 15.10

GP UNGHERIA 2020, 71 giri

Hungaroring, terza prova del Mondiale di F1

F1, GP Ungheria 2020: la griglia di partenza

La Mercedes, nella giornata di ieri (18 luglio), ha conquistato la pole position del GP Ungheria con il britannico Lewis Hamilton (seconda pole stagionale, novantesima in carriera) e al suo fianco partirà il compagno di squadra Valtteri Bottas, a poco più di un decimo di distacco. In seconda fila abbiamo le due Racing Point di Lance Stroll e Sergio Pérez, rispettivamente ad otto decimi ed un secondo ed un decimo dalla pole e, come i due piloti delle Frecce d’Argento, partiranno con gomme a mescola media. Quinta e sesta posizione per le Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc, in ripresa rispetto alle difficoltose qualifiche dei primi due gran premi.

Completano la top-10 Max Verstappen (Red Bull), le due McLaren di Lando Norris e Carlos Sainz e l’AlphaTauri di Pierre Gasly. Qualifiche sotto tono per il team austriaco, con Alexander Albon che ha concluso in tredicesima posizione e dietro alla Williams di George Russell; anche l’altro pilota del team di Grove, Nicholas Latifi, ha superato il taglio della Q1 ed ha concluso al quindicesimo posto. Chiudono la griglia di partenza le due Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen.

1 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 1’13″447 – Q3

2 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’13″554 – Q3

3 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) – 1’14″377 – Q3

4 – Sergio Pérez (Racing Point-Mercedes) – 1’14″545 – Q3

5 – Sebastian Vettel (Ferrari) – 1’14″774 – Q3

6 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’14″817 – Q3

7 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 1’14″849 – Q3

8 – Lando Norris (McLaren-Renault) – 1’14″966 – Q3

9 – Carlos Sainz (McLaren-Renault) – 1’15″027 – Q3

10 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) – no time – Q3

11 – Daniel Ricciardo (Renault) – 1’15″661 – Q2

12 – George Russell (Williams-Mercedes) – 1’15″715 – Q2

13 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) – 1’15″715 – Q2

14 – Esteban Ocon (Renault) – 1’15″742 – Q2

15 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) – 1’16″544 – Q2

16 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) – 1’16″152 – Q1

17 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) – 1’16″204 – Q1

18 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) – 1’16″407 – Q1

19 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’16″506 – Q1

20 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’16″614 – Q1

F1, GP Ungheria: l’albo d’oro delle vittorie sull’Hungaroring

Piloti

7 – Lewis Hamilton (Regno Unito): 2007, 2009, 2012, 2013, 2016, 2018, 2019

4 – Michael Schumacher (Germania): 1994, 1998, 2001, 2004

3 – Ayrton Senna (Brasile): 1988, 1991, 1992

2 – Nelson Piquet (Brasile): 1986, 1987

Damon Hill (Regno Unito): 1993, 1995

Jacques Villeneuve (Canada): 1996, 1997

Mika Hakkinen (Finlandia): 1999, 2000

Jenson Button (Regno Unito): 2006, 2011

Sebastian Vettel (Germania): 2015, 2017

1 – Nigel Mansell (Regno Unito): 1989

Thierry Boutsen (Belgio): 1990

Rubens Barrichello (Brasile): 2002

Fernando Alonso (Spagna): 2003

Kimi Raikkonen (Finlandia): 2005

Heikki Kovalainen (Finlandia): 2008

Mark Webber (Australia): 2010

Daniel Ricciardo (Australia): 2014

Costruttori

10 – McLaren: 1988, 1991, 1992, 1999, 2000, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012

7 – Williams: 1986, 1987, 1990, 1993, 1995, 1996, 1997

Ferrari: 1989, 1998, 2001, 2002, 2004, 2015, 2017

4 – Mercedes: 2013, 2016, 2018, 2019

2 – Red Bull Racing: 2010, 2014

1 – Benetton: 1994

Renault: 2003

Honda: 2006

F1, GP Ungheria 2020: dove seguirlo

Il Gran Premio sarà visibile in diretta esclusiva sui canali satellitari di Sky Sport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di Sky Go e NOW TV.