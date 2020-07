LIVE F1, Qualifiche GP Ungheria 2020, diretta e classifica in tempo reale: inizio ore 15.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

QUALIFICHE GP STIRIA 2020

Hungaroring, terza prova del Mondiale di F1

F1, GP Ungheria 2020: i risultati delle prime due sessioni di libere

Nella prima giornata di prove libere del GP Ungheria (sull’Hungaroring), terzo appuntamento del Mondiale 2020, il miglior tempo (1’16”003) è stato realizzato da Lewis Hamilton con la Mercedesdurante la FP1. Alle sue spalle troviamo il compagno di squadra Valtteri Bottas, leader del Mondiale, che si ferma ad appena 86 millesimi di distacco (ma con una mescola media, rispetto alla dura usata dal britannico). In terza e quarta posizione, rispettivamente a mezzo secondo e nove decimi da Hamilton, troviamo le Racing Point di Sergio Pérez e Lance Stroll, che si confermano a loro agio anche in terra magiara ma sono nell’occhio del ciclone per il reclamo presentato (ed accettato dalla FIA) da parte della Renault sulla loro presunta irregolarità.

Al quarto posto troviamo Daniel Ricciardo con la Renault, che precede le due Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc (rispettivamente ad un 1.2 ed 1.4 secondi), mentre chiudono la top-10 Max Verstappen (Red Bull), Lando Norris (McLaren) e la seconda Renault con Esteban Ocon. Ancora grande equilibrio a centro gruppo, con appena otto decimi tra l’undicesima posizione occupata da Carlos Sainz (McLaren) e la diciottesima, dove troviamo George Russell (Williams). La FP2 è stata caratterizzata dalla pioggia (e ci sono probabilità che possa essere presente sia durante le qualifiche che in gara), con appena tredici piloti su venti che sono scesi in pista, ed il miglior tempo è stato realizzato da Vettel con la Ferrari, unico assieme a Leclerc ed Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) a disputare più di dieci tornate.

GP UNGHERIA, CLASSIFICA PROVE LIBERE 1

GP UNGHERIA, CLASSIFICA PROVE LIBERE 2

F1, GP Ungheria: l’albo d’oro delle pole position sull’Hungaroring

Piloti

7 – Michael Schumacher (Germania): 1994, 1996, 1997, 2000, 2001, 2004, 2005

6 – Lewis Hamilton (Regno Unito): 2007, 2008, 2012, 2013, 2015, 2018

3 – Ayrton Senna (Brasile): 1986, 1988, 1991

Sebastian Vettel (Germania): 2010, 2011, 2017

2 – Riccardo Patrese (Italia): 1989, 1992

Mika Hakkinen (Finlandia): 1998, 1999

Fernando Alonso (Spagna): 2003, 2009

Kimi Raikkonen (Finlandia): 2005, 2006

Nico Rosberg (Germania): 2014, 2016

1 – Nigel Mansell (Regno Unito): 1987

Thierry Boutsen (Belgio): 1990

Alain Prost (Francia): 1993

Damon Hill (Regno Unito): 1995

Rubens Barrichello (Brasile): 2002

Kimi Raikkonen (Finlandia): 2006

Max Verstappen (Olanda): 2019

Costruttori

8 – McLaren: 1988, 1991, 1998, 1999, 2006, 2007, 2008, 2012

Ferrari: 1996, 1997, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2017

6 – Williams: 1987, 1989, 1990, 1992, 1993, 1995

5 – Mercedes: 2013, 2014, 2015, 2016, 2018

3– Red Bull Racing: 2010, 2011, 2019

2 – Renault: 2003, 2009

1 – Lotus: 1986

Benetton: 1994

F1, GP Ungheria 2020: dove seguirlo

Il Gran Premio sarà visibile in diretta esclusiva sui canali satellitari di Sky Sport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di Sky Go e NOW TV.