LIVE F1 Qualifiche GP Austria 2020, diretta e classifica in tempo reale: inizio ore 15.00

F1, GP Austria 2020: i risultati delle prime due sessioni di libere

Nella prima giornata di prove libere del GP Austria, sul Red Bull Ring, primo appuntamento del 2020 a causa dell’emergenza COVID-19, il miglior tempo è stato realizzato da Lewis Hamilton con la Mercedes, 1’04”304, durante la FP2. Alle sue spalle troviamo il suo compagno di squadra, Valtteri Bottas, che si ferma a poco meno di due decimi di distacco; in terza e quarta posizioni, entrambi ad oltre sei decimi dal pilota britannico, troviamo la Racing Point di Sergio Pérez (candidata al ruolo di outsider) e la Ferrari di Sebastian Vettel, più a suo agio nel pomeriggio rispetto alla difficoltosa prima sessione (nella quale si sono confermati i problemi emersi nei test di Barcellona).

Quinto posto per la Renault di Daniel Ricciardo, che chiude davanti alla prima delle McLaren con Lando Norris. Chiudono la top-10 Lance Stroll (Racing Point), la Red Bull di Max Verstappen, Charles Leclerc con l’altra Ferrari e Carlos Sainz (McLaren); come nel 2019 c’è molto equilibrio, almeno per quanto riguarda il giro secco, tra i team di metà classifica, con la Williams che ha fatto un passo in avanti e non è più nettamente la scuderia fanalino di coda. Inizia subito in salita per Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), dovendo subito cambiare la centralina elettronica e, in questa stagione, se ne potranno usare solamente due prima di un’eventuale penalità.

GP AUSTRIA, CLASSIFICA PROVE LIBERE 1

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:04.816

2. Valtteri Bottas (Mercedes) +0.356

3. Max Verstappen (Red Bull Racing) +0.602

4. Carlos Sainz (McLaren) +0.615

5. Sergio Pérez (Racing Point) +0.696

6. Lando Norris (McLaren) +0.805

7. Alexander Albon (Red Bull Racing) +0.885

8. Daniel Ricciardo (Renault) +1.044

9. Kevin Magnussen (Haas) +1.091

10. Charles Leclerc (Ferrari) +1.108

11. Lance Stroll (Racing Point) +1.258

12. Sebastian Vettel (Ferrari) +1.261

13. Esteban Ocon (Renault) +1.454

14. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing) +1.544

15. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo Racing) +1.549

16. Pierre Gasly (AlphaTauri) +1.588

17. George Russell (Williams) +1.679

18. Nicholas Latifi (Williams) +2.090

19. Daniil Kvyat (AlphaTauri) +2.127

20. Romain Grosjean (Haas) +41.545

GP AUSTRIA, CLASSIFICA PROVE LIBERE 2

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:04.304

2. Valtteri Bottas (Mercedes) +0.197

3. Sergio Pérez (Racing Point) +0.641

4. Sebastian Vettel (Ferrari) +0.657

5. Daniel Ricciardo (Renault) +0.668

6. Lando Norris (McLaren) +0.783

7. Lance Stroll (Racing Point) +0.831

8. Max Verstappen (Red Bull Racing) +0.911

9. Charles Leclerc (Ferrari) +0.994

10. Carlos Sainz (McLaren) +1.048

11. Esteban Ocon (Renault) +1.111

12. Daniil Kvyat (AlphaTauri) +1.139

13. Alexander Albon (Red Bull Racing) +1.149

14. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing) +1.304

15. Kevin Magnussen (Haas) +1.374

16. Romain Grosjean (Haas) +1.604

17. Pierre Gasly (AlphaTauri) +1.712

18. George Russell (Williams) +1.821

19. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo Racing) +1.974

20. Nicholas Latifi (Williams) +2.820

F1, GP Austria: l’albo d’oro delle pole position sul Red Bull Ring

Piloti

2 – Mika Hakkinen (Finlandia): 1999, 2000

Michael Schumacher (Germania): 2001, 2003

Lewis Hamilton (Regno Unito): 2015, 2016

Valtteri Bottas (Finlandia): 2017, 2018

1 – Jacques Villeneuve (Canada): 1997

Giancarlo Fisichella (Italia): 1998

Rubens Barrichello (Brasile): 2002

Felipe Massa (Brasile): 2014

Charles Leclerc (Monaco): 2019

Costruttori

4 – Mercedes: 2015, 2016, 2017, 2018

Ferrari: 2001, 2002, 2003, 2019

2 – McLaren: 1999, 2000

Williams: 1997, 2014

1 – Benetton: 1998

F1, GP Austria 2020: dove seguirlo

Il Gran Premio sarà visibile in diretta esclusiva sui canali satellitari di Sky Sport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di Sky Go e NOW TV.