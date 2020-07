LIVE MotoGP GP Andalusia 2020, diretta e classifica in tempo reale: partenza ore 14.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

GP ANDALUSIA 2020, 25 giri

Circuito de Jerez-Angel Nieto, prima prova iridata della MotoGP

MotoGP, GP Andalusia 2020: la griglia di partenza

Le qualifiche del GP Andalusia hanno visto primeggiare nuovamente la Yamaha di Fabio Quartararo, alla sua ottava pole position in MotoGP (dieci complessive in carriera). Al suo fianco partiranno Maverick Viñales con la prima delle Yamaha e Francesco Bagnaia, il migliore degli italiani, con la Ducati. Ottimo quarto posto per Valentino Rossi, in ripresa rispetto alla difficoltosa scorsa settimana, mentre in quinta e sesta posizione troviamo Miguel Oliveira, sorpresa di giornata con la KTM, e la Yamaha di Franco Morbidelli.

Chiudono la top-10 Jack Miller con la Ducati, davanti a Takaaki Nakagami (prima delle Honda), Brad Binder (KTM) e Joan Mir (prima delle Suzuki). E’ solamente quattordicesimo Andrea Dovizioso, con la Ducati ufficiale (il compagno di team Danilo Petrucci è undicesimo), mentre non prenderà il via del GP Andalusia Marc Marquez, che aveva partecipato alle prove dopo l’operazione subita per la frattura dell’omero destro.

PRIMA FILA

1. Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) 1.37.007

2. Maverick Viñales (Yamaha) 1.37.102

3. Francesco Bagnaia (Pramac Ducati) 1.37.176

SECONDA FILA

4. Valentino Rossi (Yamaha) 1.37.342

5. Miguel Oliveira (Tech3 KTM) 1.37.344

6. Franco Morbidelli (Petronas Yamaha) 1.37.412

TERZA FILA

7. Jack Miller (Pramac Ducati) 1.37.423

8. Takaaki Nakagami (LCR Honda) 1.37.464

9. Brad Binder (KTM) 1.37.596

QUARTA FILA

10. Joan Mir (Suzuki) 1.37.600

11. Danilo Petrucci (Ducati) 1.37.906

12. Pol Espargaro (KTM) 1.40.277

QUINTA FILA

13. Cal Crutchlow (LCR Honda) 1.37.644

14. Andrea Dovizioso (Ducati) 1.37.656

15. Johan Zarco (Avintia Ducati) 1.37.761

SESTA FILA

16. Aleix Espargaro (Aprilia) 1.37.885

17. Iker Lecuona (Tech3 KTM) 1.38.206

18. Tito Rabat (Avintia Ducati) 1.38.211

SETTIMA FILA

19. Bradley Smith (Aprilia) 1.38.310.

20. Alex Rins (Suzuki) 1.38.601

21. Alex Marquez (Honda) 1.38.648

MotoGP, GP Andalusia: l’albo d’oro delle pole position sul Circuito de Jerez-Ángel Nieto

2020 – Fabio Quartararo (Francia), Yamaha

2019 – Marc Marquez, Honda

2018 – Marc Marquez, Honda

2017 – Daniel Pedrosa, Honda

2016 – Valentino Rossi, Yamaha

2015 – Jorge Lorenzo, Yamaha

2014 – Marc Marquez (Spagna), Honda

2013 – Daniel Pedrosa, Honda

2012 – Casey Stoner (Australia), Honda

2011 – Jorge Lorenzo, Yamaha

2010 – Jorge Lorenzo (Spagna), Yamaha

2009 – Valentino Rossi, Yamaha

2008 – Daniel Pedrosa (Spagna), Honda

2007 – Valentino Rossi, Yamaha

2006 – Loris Capirossi (Italia), Ducati

2005 – Valentino Rossi, Yamaha

2004 – Sete Gibernau (Spagna), Honda

2003 – Valentino Rossi, Yamaha

2002 – Valentino Rossi (Italia), Honda

MotoGP, GP Andalusia 2020: dove seguirlo

Il Gran Premio sarà visibile in diretta sui canali satellitari di Sky Sport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di Sky Go e NOW TV. Inoltre è possibile seguirlo, sempre in streaming, anche sulla piattaforma DAZN.

>Clicca qui per guardare il Gran Premio Red Bull di Andalusia live su Dazn