LIVE MotoGP Qualifiche GP Andalusia 2020, diretta e classifica in tempo reale: inizio ore 14.10

QUALIFICHE GP ANDALUSIA 2020

Circuito de Jerez-Angel Nieto, seconda prova iridata della MotoGP

MotoGP, GP Andalusia 2020: i risultati delle prime due sessioni di libere

Le prime due sessioni di prove libere del GP Andalusia si concludono con il miglior tempo ottenuto da Maverick Viñales (secondo nella gara inaugurale, sempre sul circuito di Jerez-Angel Nieto) su Yamaha, 1’37”063, durante la FP1. Al secondo posto si piazza il suo compagno di squadra, Valentino Rossi, a centoquarantadue millesimi di distacco e decisamente meglio rispetto ad una settimana fa, davanti alla KTM di Brad Binder (sorpresa di questa prima giornata). Quarta la Yamaha di Franco Morbidelli (mentre è più in difficoltà il compagno di team Fabio Quartararo, vincitore nella gara di domenica scorsa), mentre in quinta e seta posizione troviamo altre due KTM, con Pol Espargaro che precede Miguel Oliveira.

Chiudono la top-10 Jack Miller (prima delle Ducati), Takaaki Nakagami (prima delle Honda), Aleix Espargaro (Aprilia) e Andrea Dovizioso (Ducati), con quest’ultimo a poco più di cinque decimi dal miglior tempo di Viñales. Nella FP2 le temperature dell’asfalto si sono alzate e anche i tempi ne hanno risentito, con il miglior tempo firmato da Nagakami in 1’37”715 (e gli unici a migliorare il tempo della mattinata sono stati Johann Zarco e gli acciaccati Cal Crutchlow ed Alex Rins). E’ rimasto a guardare i suoi colleghi Marc Marquez, che domani proverà a scendere in pista dopo la brutta caduta di domenica scorsa (che gli ha provocato la frattura dell’omero destro).

GP ANDALUSIA, CLASSIFICA FP1

GP ANDALUSIA, CLASSIFICA COMBINATA

MotoGP, GP Andalusia: l’albo d’oro delle pole position sul Circuito de Jerez-Angel Nieto

2020 – Fabio Quartararo, Yamaha

2019 – Fabio Quartararo (Francia), Yamaha

2018 – Cal Crutchlow (Regno Unito), Honda

2017 – Daniel Pedrosa, Honda

2016 – Valentino Rossi, Yamaha

2015 – Jorge Lorenzo, Yamaha

2014 – Marc Marquez (Spagna), Honda

2013 – Jorge Lorenzo, Yamaha

2012 – Jorge Lorenzo, Yamaha

2011 – Casey Stoner (Australia), Honda

2010 – Daniel Pedrosa, Honda

2009 – Jorge Lorenzo, Yamaha

2008 – Jorge Lorenzo (Spagna), Yamaha

2007 – Daniel Pedrosa (Spagna), Honda

2006 – Loris Capirossi, Ducati

2005 – Valentino Rossi, Yamaha

2004 – Valentino Rossi, Yamaha

2003 – Loris Capirossi (Italia), Ducati

2002 – Valentino Rossi (Italia), Honda

MotoGP, GP Andalusia 2020: dove seguirlo

Il Gran Premio sarà visibile in diretta sui canali satellitari di Sky Sport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di Sky Go e NOW TV. Inoltre è possibile seguirlo, sempre in streaming, anche sulla piattaforma DAZN.

