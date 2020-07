LIVE MotoGP Qualifiche GP Jerez 2020, diretta e classifica in tempo reale: inizio ore 14.10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

QUALIFICHE GP JEREZ 2020

Circuito de Jerez-Angel Nieto, prima prova iridata della MotoGP

MotoGp, GP Jerez 2020: i risultati delle prime due sessioni di libere

Le prime due sessioni di prove libere del GP Jerez si concludono con il miglior tempo ottenuto dallo spagnolo Marc Marquez (Campione del Mondo della categoria in sei delle ultime sette stagioni) su Honda, 1’37”350, durante la FP1. Al secondo posto si piazza Maverick Viñales con la Yamaha, a soli ventiquattro millesimi di distacco, davanti ala Honda di Cal Crutchlow. Quarta la Ducati di Andrea Dovizioso, mentre in quinta e seta posizione troviamo la Suzuki di Joan Mir e la Ducati di Jack Miller (a meno di un decimo e mezzo dalla vetta).

Chiudono la top-10 Alex Rins (Suzuki), Danilo Petrucci (Ducati), Pol Espargaro (KTM) e Johann Zarco (Ducati), a meno di sei decimi dal miglior tempo di Marquez. Nella FP2 le temperature dell’asfalto si sono alzate e anche i tempi ne hanno risentito, con il miglior tempo firmato da Franco Morbidelli (Yamaha) in 1’38”125.

GP JEREZ, CLASSIFICA FP1

GP JEREZ, CLASSIFICA FP2

With this morning's session proving faster, @marcmarquez93 tops the opening day of 2020! 🏁 The world champion is fastest overall with tomorrow's FP3 set to produce a mad scramble for the top 10! ⏱️@redbullmotors | #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/DCQLqcaGMc — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 17, 2020

MotoGP, GP Jerez: l’albo d’oro delle pole position sul Circuito de Jerez-Ángel Nieto

2019 – Marc Marquez, Honda

2018 – Marc Marquez, Honda

2017 – Daniel Pedrosa, Honda

2016 – Valentino Rossi, Yamaha

2015 – Jorge Lorenzo (Spagna), Yamaha

2014 – Marc Marquez (Spagna), Honda

2013 – Daniel Pedrosa, Honda

2012 – Casey Stoner (Australia), Honda

2011 – Jorge Lorenzo (Spagna), Yamaha

2010 – Jorge Lorenzo (Spagna), Yamaha

2009 – Valentino Rossi, Yamaha

2008 – Daniel Pedrosa (Spagna), Honda

2007 – Valentino Rossi, Yamaha

2006 – Loris Capirossi (Italia), Ducati

2005 – Valentino Rossi, Yamaha

2004 – Sete Gibernau (Spagna), Honda

2003 – Valentino Rossi, Honda

2002 – Valentino Rossi (Italia), Honda

MotoGP, GP Jerez 2020: dove seguirlo

Il Gran Premio sarà visibile in diretta sui canali satellitari di Sky Sport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di Sky Go e NOW TV. Inoltre è possibile seguirlo, sempre in streaming, anche sulla piattaforma DAZN.

>Clicca qui per guardare il Gran Premio Red Bull di Spagna live su Dazn