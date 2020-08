LIVE F1, GP Belgio 2020 in tempo reale: partenza ore 15.10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

GP BELGIO 2020, 44 giri

Circuito di Spa-Francorchamps, settima prova del Mondiale di F1

F1, GP Belgio 2020: la griglia di partenza

La Mercedes, nella giornata di ieri (29 agosto), ha conquistato anche l’intera prima fila del GP Belgio, con il britannico Lewis Hamilton in pole (quinta stagionale, novantatreesima in carriera) ed il compagno di squadra Valtteri Bottas al suo fianco, con un distacco di ben mezzo secondo tra i due. In seconda fila troviamo la Red Bull di Max Verstappen e la Renault di Daniel Ricciardo (decisamente in palla in questo inizio di weekend), rispettivamente a cinque e otto decimi dalla pole position, con l’olandese che ha mancato la seconda posizione per appena quindici millesimi.

Quinta e sesta posizione per Alexander Albon (Red Bull) ed Esteban Ocon (Renault), mentre completano la top-10 Carlos Sainz (McLaren), le due Racing Point di Sergio Pérez e Lance Stroll e Lando Norris (McLaren). Proseguono le enormi difficoltà della Ferrari (già viste durante le prove libere), con Charles Leclerc che partirà in tredicesima posizione e Sebastian Vettel al suo fianco, in settima fila: da quando esiste questo format di qualifiche, quindi dal 2006, è appena la seconda volta che entrambe le Rosse di Maranello mancano l’accesso alla Q3 (l’unico precedente è il GP Europa 2012).

GRIGLIA DI PARTENZA GP BELGIO

1 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 1’41″252 – Q3

2 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’41″763 – Q3

3 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 1’42″778 – Q3

4 – Daniel Ricciardo (Renault) – 1’42″061 – Q3

5 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) – 1’42″264 – Q3

6 – Esteban Ocon (Renault) – 1’42″396 – Q3

7 – Carlos Sainz (McLaren-Renault) – 1’42″438 – Q3

8 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) – 1’42″532 – Q3

9 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) – 1’42″603 – Q3

10 – Lando Norris (McLaren-Renault) – 1’42″657 – Q3

11 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) – 1’42″730 – Q2

12 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) – 1’42″745 – Q2

13 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’42″996 – Q2

14 – Sebastian Vettel (Ferrari) – 1’43″261 – Q2

15 – George Russell (Williams-Mercedes) – 1’43″468 – Q2

16 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’43″743 – Q1

17 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) – 1’43″838 – Q1

18 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’43″950 – Q1

19 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) – 1’44″138 – Q1

20 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) – 1’44″314 – Q1

F1, GP Belgio: l’albo d’oro delle vittorie sul circuito di Spa-Francorchamps

Piloti

6 – Michael Schumacher (Germania): 1992, 1995, 1996, 1997, 2001, 2002

5 – Ayrton Senna (Brasile): 1985, 1988, 1989, 1990, 1991

4 – Jim Clark (Regno Unito): 1962, 1963, 1964, 1965

Kimi Raikkonen (Finlandia): 2004, 2005, 2007, 2009

3 – Juan Manuel Fangio (Argentina): 1950, 1954, 1955

Damon Hill (Regno Unito): 1993, 1994, 1998

Lewis Hamilton (Regno Unito): 2010, 2015, 2017

2 – Alberto Ascari (Italia): 1952, 1953

Alain Prost (Francia): 1983, 1987

Sebastian Vettel (Germania): 2011, 2013

1 – Giuseppe “Nino” Farina (Italia): 1951

Peter Collins (Regno Unito): 1956

Tony Brooks (Regno Unito): 1958

Jack Brabham (Regno Unito): 1960

Phil Hill (USA): 1961

John Surtees (Regno Unito): 1966

Dan Gurney (USA): 1967

Bruce McLaren (Nuova Zelanda): 1968

Pedro Rodriguez (Messico): 1970

Nigel Mansell (Regno Unito): 1986

David Coulthard (Regno Unito): 1999

Mika Hakkinen (Finlandia): 2000

Felipe Massa (Brasile): 2008

Jenson Button (Regno Unito): 2012

Daniel Ricciardo (Australia): 2014

Nico Rosberg (Germania): 2016

Charles Leclerc (Monaco): 2019

Costruttori

13 – Ferrari: 1952, 1953, 1956, 1961, 1966, 1996, 1997, 2001, 2002, 2007, 2008, 2009, 2019

12 – McLaren: 1968, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1999, 2000, 2004, 2005, 2010, 2012

5 – Lotus: 1962, 1963, 1964, 1965, 1985

4 – Mercedes: 1955, 2015, 2016, 2017

3 – Williams: 1986, 1993, 1994

Red Bull Racing: 2011, 2013, 2014

2 – Alfa Romeo: 1950, 1951

Benetton: 1992, 1995

1 – Maserati: 1954

Vanwall: 1958

Cooper: 1960

Eagle: 1967

BRM: 1970

Renault: 1983

Jordan: 1998

F1, GP Belgio 2020: dove seguirlo

