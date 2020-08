LIVE F1, Qualifiche GP Belgio 2020 in tempo reale: inizio ore 15.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

QUALIFICHE GP BELGIO 2020

Circuito di Spa-Francorchamps, settima prova del Mondiale di F1

F1, GP Belgio 2020: i risultati delle prime due sessioni di libere

Nella prima giornata di prove libere del GP Belgio (sul Circuito di Spa-Francorchamps), settimo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1, il miglior tempo (1’43”744) è stato realizzato da Max Verstappen durante la FP2. Alle spalle del pilota della Red Bull troviamo la Renault di Daniel Ricciardo, sorpresa di giornata, che si ferma ad appena quarantotto millesimi di distacco. In terza e quarta posizione, a rispettivamente novantasei millesimi e quasi quattro decimi dall’olandese, troviamo la Mercedes del leader del Mondiale Lewis Hamilton e la Red Bull di Alexander Albon, che conferma la buona adattabilità della vettura austriaca al circuito belga.

Quinto posto e sesto posto per la Mercedes di Valtteri Bottas (il più veloce in mattinata) e la Racing Point di Sergio Pérez, mentre chiudono la top-10 Lando Norris (McLaren), la Renault di Esteban Ocon, Carlos Sainz (McLaren) e Pierre Gasly (AlphaTauri). Enormi difficoltà in questo inizio di weekend per le due Ferrari, con Charles Leclerc che ottiene solamente il quindicesimo tempo e Sebastian Vettel il diciassettesimo, rispettivamente ad 1.7 ed 1.9 secondi da Verstappen. Nella FP1 non sono scesi in pista, per problemi tecnici, Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) e le due Haas di Kevin Magnussen e Romain Grosjean, che hanno poi girato appena mezz’ora nella seconda sessione dopo la sostituzione delle loro PU.

F1, GP Belgio: l’albo d’oro delle pole position sul circuito di Spa-Francorchamps

Piloti

5 – Lewis Hamilton (Regno Unito): 2008, 2013, 2015, 2017, 2018

4 – Juan Manuel Fangio (Argentina): 1951, 1953, 1954, 1956

Ayrton Senna (Brasile): 1988, 1989, 1990, 1991

3 – Graham Hill (Regno Unito): 1962, 1963, 1965

Alain Prost (Francia): 1983, 1985, 1993

Mika Hakkinen (Finlandia): 1998, 1999, 2000

2 – Nigel Mansell (Regno Unito): 1987, 1992

Jacques Villeneuve (Canada): 1996, 1997

Juan Pablo Montoya (Colombia): 2001, 2005

Nico Rosberg (Germania): 2014, 2016

1 – Giuseppe Farina (Italia): 1950

Alberto Ascari (Italia): 1952

Eugenio Castellotti (Italia): 1955

Mike Hawthorn (Regno Unito): 1958

Jack Brabham (Regno Unito): 1960

Phil Hill (USA): 1961

Dan Gurney (USA): 1964

John Surtees (Regno Unito): 1966

Jim Clark (Regno Unito): 1967

Chris Amon (Nuova Zelanda): 1968

Jackie Stewart (Regno Unito): 1970

Nelson Piquet (Brasile): 1986

Rubens Barrichello (Brasile): 1994

Gerhard Berger (Austria): 1995

Michael Schumacher (Germania): 2002

Jarno Trulli (Italia): 2004

Kimi Raikkonen (Finlandia): 2007

Giancarlo Fisichella (Italia): 2009

Mark Webber (Australia): 2010

Sebastian Vettel (Germania): 2011

Jenson Button (Regno Unito): 2012

Charles Leclerc (Ferrari): 2019

Costruttori

10 – McLaren: 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 1999, 2000, 2005, 2012

Ferrari: 1952, 1956, 1958, 1961, 1966, 1968, 1995, 2002, 2007, 2019

7 – Williams: 1986, 1987, 1992, 1993, 1996, 1997, 2001

6 – Mercedes: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

3 – BRM: 1962, 1963, 1965

2 – Alfa Romeo: 1950, 1951

Maserati: 1953, 1954

Renault: 1983, 2004

Red Bull Racing: 2010, 2011

1 – Lancia: 1955

Cooper: 1960

Brabham: 1964

Lotus: 1967

March: 1970

Jordan: 1994

Force India: 2009

F1, GP Belgio 2020: dove seguirlo

Il Gran Premio sarà visibile in diretta esclusiva sui canali satellitari di Sky Sport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di Sky Go e NOW TV.