LIVE F1 Qualifiche GP Gran Bretagna 2020, DIRETTA e classifica in tempo reale: inizio ore 15.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

QUALIFICHE GP GRAN BRETAGNA 2020

Circuito di Silverstone, quarta prova del Mondiale di F1

F1, GP Gran Bretagna 2020: i risultati delle prime due sessioni di libere

Nella prima giornata di prove libere del GP Gran Bretagna (sul circuito di Silverstone), quarto appuntamento del Mondiale 2020, il miglior tempo (1’27”274) è stato realizzato da Lance Stoll durante la FP1. Il weekend di gara si era aperto con la notizia della positività al COVID-19 di Sergio Pérez, compagno di squadra del canadese, e la Racing Point ha deciso di sostituirlo con Nico Hulkenberg (ottavo tempo complessivo per il pilota tedesco). Alle spalle di Stroll troviamo la Red Bull di Alexander Albon, che si ferma ad appena 90 millesimi di distacco. In terza e quarta posizione, a circa un decimo e mezzo dal canadese, troviamo Max Verstappen (che non è riuscito a migliorarsi nella seconda sessione) e la Mercedes di Valtteri Bottas.

Quinto posto per Charles Leclerc con la prima delle Ferrari (in difficoltà sul passo, rispetto al giro secco), che precede il campione del Mondo Lewis Hamilton e la McLaren di Carlos Sainz (rispettivamente a 307 e 546 millesimi dalla vetta). Chiudono la top-10, alle spalle di Hulkenberg, Pierre Gasly (AlphaTauri) e Daniel Ricciardo (Renault). Ancora grande equilibrio a centro gruppo, con meno di otto decimi tra l’undicesima posizione occupata da Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) e la diciannovesima, dove troviamo Kevin Magnussen (Haas).

Giornata davvero problematica per Sebastian Vettel, che non ha disputato la FP1 a causa di un problema all’intercooler della sua Ferrari e nel pomeriggio ha chiuso 18°, lamentando un ulteriore problema, questa volta alla pedaliera. Bandiera rossa esposta sia in mattinata che nel pomeriggio: nel primo caso dopo uno spiattellamento delle gomme di Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), che ha portato poi detriti in pista, mentre nel secondo a causa dell’impatto della Red Bull di Albon con le barriere della curva Stowe.

GP GRAN BRETAGNA, CLASSIFICA PROVE LIBERE 1

GP GRAN BRETAGNA, CLASSIFICA PROVE LIBERE 2

CLASSIFICATION: END OF FP2 Just nine-hundredths between the top two as Lance Stroll finishes P1 in second practice ⏱️#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/NGO6AV5iQk — Formula 1 (@F1) July 31, 2020

F1, GP Gran Bretagna: l’albo d’oro delle pole position sul circuito di Silverstone

Piloti

6 – Lewis Hamilton (Regno Unito): 2007, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018

3 – Jim Clark (Regno Unito): 1963, 1965, 1967

Nigel Mansell (Regno Unito): 1990, 1991, 1992

Damon Hill (Regno Unito): 1994, 1995, 1996

Fernando Alonso (Spagna): 2005, 2006, 2012

2 – Giuseppe Farina (Italia): 1950, 1952

Stirling Moss (Regno Unito): 1956, 1958

René Arnoux (Francia): 1981, 1983

Mika Hakkinen (Finlandia): 1998, 1999

Rubens Barrichello (Brasile): 2000, 2003

Sebastian Vettel (Germania): 2009, 2010

1 – José Froilan Gonzalez (Argentina): 1951

Alberto Ascari (Italia): 1953

Jack Brabham (Australia): 1960

Jochen Rindt (Austria): 1969

Clay Regazzoni (Svizzera): 1971

Ronnie Peterson (Svezia): 1973

Tom Pryce (Regno Unito): 1975

James Hunt (Regno Unito): 1977

Alan Jones (Australia): 1979

Keke Rosberg (Finlandia): 1985

Nelson Piquet (Brasile): 1987

Gerhard Berger (Austria): 1988

Ayrton Senna (Brasile): 1989

Alain Prost (Francia): 1993

Jacques Villeneuve (Canada): 1997

Michael Schumacher (Germania): 2001

Juan Pablo Montoya (Colombia): 2002

Kimi Raikkonen (Finlandia): 2004

Heikki Kovalainen (Finlandia): 2008

Mark Webber (Australia): 2011

Nico Rosberg (Germania): 2014

Valtteri Bottas (Finlandia): 2019

Costruttori

11 – Ferrari: 1951, 1952, 1953, 1971, 1983, 1988, 1990, 2000, 2001, 2003, 2012

Williams: 1979, 1985, 1987, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2002

8 – Mercedes: 1954, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

7 – McLaren: 1977, 1989, 1998, 1999, 2004, 2007, 2008

5 – Lotus: 1963, 1965, 1967, 1969, 1973

3 – Renault: 1981, 2005, 2006

Red Bull Racing: 2009, 2010, 2011

1 – Alfa Romeo: 1950

Maserati: 1956

Vanwall: 1958

Cooper: 1960

Shadow: 1975

F1, GP Gran Bretagna 2020: dove seguirlo

Il Gran Premio sarà visibile in diretta esclusiva sui canali satellitari di Sky Sport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di Sky Go e NOW TV.