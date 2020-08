LIVE F1, Qualifiche GP Spagna 2020 in tempo reale: inizio ore 15.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

QUALIFICHE GP SPAGNA 2020

Circuit de Catalunya, sesta prova del Mondiale di F1

F1, GP Spagna 2020: i risultati delle prime due sessioni di libere

Nella prima giornata di prove libere del GP Spagna (sul Circuit de Catalunya), sesto appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1, il miglior tempo (1’16”715) è stato realizzato da Valtteri Bottas durante la FP1. Alle spalle del pilota della Mercedes troviamo il compagno di team Lewis Hamilton, che si ferma ad appena trentanove millesimi di distacco. In terza e quarta posizione, a rispettivamente nove decimi ed oltre un secondo dal finlandese, troviamo la Red Bull di Max Verstappen e la Renault di Daniel Ricciardo, che hanno ottenuto il loro miglior tempo durante la seconda sessione.

Quinto posto e sesto posto per le Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel, mentre chiudono la top-10 la Haas di Romain Grosjean (la sorpresa di questa prima giornata del GP Spagna), la McLaren di Carlos Sainz, il rientrante Sergio Pérez (Racing Point) ed Esteban Ocon (Renault). Ancora grande equilibrio a centro gruppo, con otto decimi di distacco tra l’undicesima posizione, occupata da Pierre Gasly (AlphaTauri), e la diciannovesima, dove troviamo Nicholas Latifi (Williams), mentre nella prima sessione Roy Nissany ha girato al posto di George Russell. Temperature piuttosto alte sul tracciato spagnolo, con punte nel pomeriggio di oltre 30° nell’atmosfera e 50 sull’asfalto.

GP SPAGNA, CLASSIFICA PROVE LIBERE 1

Mercedes are almost a second ahead after first practice#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/sCnFsRZw8g — Formula 1 (@F1) August 14, 2020

GP SPAGNA, CLASSIFICA PROVE LIBERE 2

That's a wrap on our Friday running – and it's a familiar top three#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/Ylk2Oj7f95 — Formula 1 (@F1) August 14, 2020

F1, GP Spagna: l’albo d’oro delle pole position sul Circuit de Catalunya

Piloti

7 – Michael Schumacher (Germania): 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

4 – Lewis Hamilton (Regno Unito): 2014, 2016, 2017, 2018

2 – Mika Hakkinen (Finlandia): 1998, 1999

Kimi Raikkonen (Finlandia): 2005, 2008

Mark Webber (Australia): 2010, 2011

Nico Rosberg (Germania): 2013, 2015

1 – Gerhard Berger (Austria): 1991

Nigel Mansell (Regno Unito): 1992

Alain Prost (Francia): 1993

Damon Hill (Regno Unito): 1996

Jacques Villeneuve (Canada): 1997

Fernando Alonso (Spagna): 2006

Felipe Massa (Brasile): 2007

Jenson Button (Regno Unito): 2009

Pastor Maldonado (Venezuela): 2012

Valtteri Bottas (Finlandia): 2019

Costruttori

7 – Ferrari: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008

Mercedes: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

5 – Williams: 1992, 1993, 1996, 1997, 2012

4 – McLaren: 1991, 1998, 1999, 2005

2 – Benetton: 1994, 1995

Red Bull Racing: 2010, 2011

1 – Renault: 2006

Brawn GP: 2009

F1, GP Spagna 2020: dove seguirlo

