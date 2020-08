LIVE MotoGP, GP Austria 2020 in tempo reale: partenza ore 14.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

GP AUSTRIA 2020, 28 giri

Red Bull Ring, quarta prova iridata della MotoGP

MotoGP, GP Austria 2020: la griglia di partenza

Le qualifiche del GP Austria si sono concluse con la pole della Yamaha di Maverick Viñales, alla sua nona pole position in MotoGP (venti complessive in carriera). Al suo fianco partiranno la Ducati di Jack Miller e la Yamaha di Fabio Quartararo, leader del Mondiale. Quarto posto per la Ducati di Andrea Dovizioso, vincitore per due volte al Red Bull Ring, mentre in quinta e sesta posizione troviamo la KTM di Pol Espargarò e la Suzuki di Joan Mir.

Chiudono la top-10 Franco Morbidelli (Yamaha), davanti alla Suzuki di Alex Rins, alla Ducati di Johann Zarco e a Takaaki Nakagami, con la prima delle Honda. Valentino Rossi è stato costretto a disputare la Q1, riuscendo a qualificarsi ma alla fine ha concluso in dodicesima posizione, con Michele Pirro (sostituto dell’infortunato Francesco Bagnaia) che chiude lo schieramento di partenza. La notizia più importante del weekend è quella della separazione, alla fine della stagione, tra Dovizioso e la Casa di Borgo Panigale.

GRIGLIA DI PARTENZA GP AUSTRIA

PRIMA FILA

1. Maverick Viñales (Yamaha) 1.23.450

2. Jack Miller (Pramac Ducati) 1.23.518

3. Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) 1.23.537

SECONDA FILA

4. Andrea Dovizioso (Ducati) 1.23.606

5. Pol Espargarò (KTM) 1.23.612

6. Joan Mir (Suzuki) 1.23.673

TERZA FILA

7. Franco Morbidelli (Petronas Yamaha) 1.23.719

8. Alex Rins (Suzuki) 1.23.731

9. Johann Zarco (Avintia Ducati) 1.23.828

QUARTA FILA

10. Takaaki Nakagami (LCR Honda) 1.23.872

11. Miguel Oliveira (Tech3 KTM) 1.23.939

12. Valentino Rossi (Yamaha) 1.23.995

QUINTA FILA

13. Danilo Petrucci (Ducati) 1.23.915

14. Aleix Espargarò (Aprilia) 1.24.151

15. Cal Crutchlow (LCR Honda) 1.24.228

SESTA FILA

16. Iker Lecuona (Tech3 KTM) 1.24.405

17. Brad Binder (KTM) 1.24.485

18. Alex Marquez (Honda) 1.24.490

SETTIMA FILA

19. Stefan Bradl (Honda) 1.24.662

20. Bradley Smith (Aprilia) 1.24.831

21. Tito Rabat (Avintia Ducati) 1.25.287

OTTAVA FILA

22. Michele Pirro (Pramac Ducati) 1.25.431

MotoGP, GP Austria: l’albo d’oro delle vittorie sul Red Bull Ring

2019 – Andrea Dovizioso, Ducati

2018 – Jorge Lorenzo (Spagna), Ducati

2017 – Andrea Dovizioso (Italia), Ducati

2016 – Andrea Iannone (Italia), Ducati

MotoGP, GP Austria 2020: dove seguirlo

Il Gran Premio sarà visibile in diretta sui canali satellitari di Sky Sport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di Sky Go e NOW TV. Inoltre è possibile seguirlo, sempre in streaming, anche sulla piattaforma DAZN.

>Clicca qui per guardare il Gran Premio MyWorld dell’Austria live su Dazn