LIVE MotoGP, GP Stiria 2020 in tempo reale: partenza ore 14.00

GP STIRIA 2020, 28 giri

Red Bull Ring, quinta prova iridata della MotoGP

MotoGP, GP Stiria 2020: la griglia di partenza

Le qualifiche del GP Stiria si sono concluse con la pole position della KTM di Pol Espargarò, alla sua prima partenza al palo in MotoGP (diciotto complessive in carriera). Al suo fianco partiranno la Honda di Takaaki Nakagami, che ottiene la sua prima fila nella categoria regina del Motomondiale, e la Suzuki di Joan Mir. Quarto posto per la Ducati di Jack Miller, mentre in quinta e sesta posizione troviamo la Yamaha di Maverick Viñales e la Suzuki di Alex Rins. Johann Zarco, invece, dopo aver ottenuto un ottimo terzo tempo in Q2, sconterà la penalità ricevuta per il pauroso incidente dello scorso gran premio e partirà dunque dalla pitlane con la sua Ducati.

Chiudono la top-10 Miguel Oliveira (KTM), davanti alla Ducati di Andrea Dovizioso (che ha vinto, domenica scorsa, per la terza volta sul Red Bull Ring) e alle Yamaha di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli. Valentino Rossi è stato costretto a disputare nuovamente a disputare la Q1 ma ha mancato l’accesso alla lotta per la pole, complice anche una scivolata nel finale di sessione, costringendolo a partire dalla quattordicesima posizione. Per quanto riguarda Marc Marquez, lo staff della Honda ha fatto sapere che l’otto volte campione del Mondo non affretterà i tempi di recupero e quindi rientrerà solo quando sarà completamente guarito (si parla di ulteriori 2-3 mesi di stop).

GRIGLIA DI PARTENZA GP STIRIA

PRIMA FILA

1. Pol Espargarò (KTM) 1.23.580

2. Takaaki Nakagami (LCR Honda) 1.23.602

3. Joan Mir (Suzuki) 1.23.678

SECONDA FILA

4. Jack Miller (Pramac Ducati) 1.23.700

5. Maverick Viñales (Yamaha) 1.23.778

6. Alex Rins (Suzuki) 1.23.782

TERZA FILA

7. Miguel Oliveira (Tech3 KTM) 1.23.797

8. Andrea Dovizioso (Ducati) 1.23.849

9. Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) 1.23.866

QUARTA FILA

10. Franco Morbidelli (Petronas Yamaha) 1.24.021

11. Danilo Petrucci (Ducati) 1.24.174

12. Iker Lecuona (Tech3 KTM) 1.23.928

QUINTA FILA

13. Brad Binder (KTM) 1.23.932

14. Valentino Rossi (Yamaha) 1.24.127

15. Michele Pirro (Pramac Ducati) 1.24.273

SESTA FILA

16. Alex Marquez (Honda) 1.24.370

17. Cal Crutchlow (LCR Honda) 1.24.401

18. Bradley Smith (Aprilia) 1.24.416

SETTIMA FILA

19. Aleix Espargarò (Aprilia) 1.24.429

20. Stefan Bradl (Honda) 1.24.667

21. Tito Rabat (Avintia Ducati) 1.24.916

OTTAVA FILA

22. Johann Zarco (Avintia Ducati) 1.23.632 [partirà dalla pitlane, dopo aver concluso in terza posizione le qualifiche]

MotoGP, GP Stiria: l’albo d’oro delle vittorie sul Red Bull Ring

2020 – Andrea Dovizioso, Ducati

2019 – Andrea Dovizioso, Ducati

2018 – Jorge Lorenzo (Spagna), Ducati

2017 – Andrea Dovizioso (Italia), Ducati

2016 – Andrea Iannone (Italia), Ducati

MotoGP, GP Stiria 2020: dove seguirlo

Il Gran Premio sarà visibile in diretta sui canali satellitari di Sky Sport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di Sky Go e NOW TV. Inoltre è possibile seguirlo, sempre in streaming, anche sulla piattaforma DAZN.

