LIVE MotoGP, Qualifiche GP Austria 2020 in tempo reale: inizio ore 14.10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

QUALIFICHE GP AUSTRIA 2020

Red Bull Ring, quarta prova iridata della MotoGP

MotoGP, GP Austria 2020: i risultati delle prime due sessioni di libere

Le prime due sessioni di prove libere del GP Austria, quarto appuntamento del Mondiale 2020 di MotoGP, si concludono con il miglior tempo ottenuto da Pol Espargarò su KTM, 1’24”193, durante la FP1. Al secondo posto si piazza la Ducati di Andrea Dovizioso (primo degli italiani e che conferma il particolare feeling della sua moto con questo circuito), ad appena quarantaquattro millesimi di distacco, davanti alla Honda di Takaaki Nakagami. Quarta la Suzuki di Alex Rins, mentre in quinta e sesta posizione troviamo la Yamaha di Franco Morbidelli e la Ducati di Johann Zarco.

Chiudono la top-10 la KTM di Miguel Oliveira, la Ducati di Jack Miller (il più veloce nella seconda sessione, 1’26”475), Joan Mir (Suzuki) e il leader del Mondiale Fabio Quartararo (Yamaha). Nella FP2 è stata a lungo protagonista la pioggia e nessun pilota ha migliorato i tempi della mattinata, con entrambe le Yamaha ufficiali fuori dai primi 10: Maverick Viñales è 11°, Valentino Rossi 13°, così come il vincitore di Brno Brad Binder (sedicesima posizione con la sua KTM). Marc Marquez sarà ancora sostituito da Stefan Bradl, mentre è il collaudatore Ducati Stefano Pirro a prendere il posto di Francesco Bagnaia (frattura della tibia nelle prove del GP Rebubblica Ceca).

GP AUSTRIA, CLASSIFICA FP1

It's looking as close as you like in Spielberg!!! 🏁@polespargaro sets the pace in FP1 with five different manufacturers in the top five! ⏱️#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/yljl0MSfq1 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 14, 2020

GP AUSTRIA, CLASSIFICA COMBINATA

No change to the combined standings after #MotoGP FP2! 🏁@polespargaro heads into qualifying day as the man to beat! ⏱️#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/bKqdcpBrmC — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 14, 2020

MotoGP, GP Austria: l’albo d’oro delle pole position sul Red Bull Ring

2019 – Marc Marquez, Honda

2018 – Marc Marquez, Honda

2017 – Marc Marquez (Spagna), Honda

2016 – Andrea Iannone (Italia), Ducati

MotoGP, GP Brno 2020: dove seguirlo

Il Gran Premio sarà visibile in diretta sui canali satellitari di Sky Sport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di Sky Go e NOW TV. Inoltre è possibile seguirlo, sempre in streaming, anche sulla piattaforma DAZN.

>Clicca qui per guardare il Gran Premio MyWorld dell’Austria live su Dazn