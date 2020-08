LIVE MotoGP, Qualifiche GP Stiria 2020 in tempo reale: inizio ore 14.10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

QUALIFICHE GP STIRIA 2020

Red Bull Ring, quinta prova iridata della MotoGP

MotoGP, GP Stiria 2020: i risultati delle prime due sessioni di libere

Le prime due sessioni di prove libere del GP Stiria, quinto appuntamento del Mondiale 2020 di MotoGP, si concludono con il miglior tempo ottenuto da Pol Espargarò su KTM, 1’23”638, durante la FP2. Alle sue spalle si piazzano, ad oltre due decimi di distacco, le Ducati di Jack Miller (il più veloce nella sessione mattutina) e Andrea Dovizioso, vincitore domenica scorsa sul Red Bull Ring, per la terza volta. Quarta la KTM di Miguel Oliveira, mentre in quinta e sesta posizione troviamo la Honda di Takaaki Nakagami e la Suzuki di Joan Mir.

Chiudono la top-10 l’altra Suzuki di Alex Rins, le Yamaha di Maverick Viñales e Franco Morbidelli e Brad Binder (KTM). La “Casa del Diapason” ancora deve trovare la quadra e due suoi piloti rischiano di dover disputare Q1: Valentino Rossi è tredicesimo, il leader del Mondiale Fabio Quartararo quattordicesimo, mentre continuano le difficoltà di Danilo Petrucci (solamente 17° con la Ducati ufficiale). Ancora assenti Marc Marquez e Francesco Bagnaia, mentre Johann Zarco ha subito una penalità per il pauroso incidente, della settimana scorsa, con Morbidelli e partirà dalla pitlane (dopo aver saltato le prime due libere, visto che è reduce dall’operazione allo scafoide fratturato).

GP STIRIA, CLASSIFICA FP1

GP STIRIA, CLASSIFICA COMBINATA

KTM vs Ducati at the top in Styria! ⚔️@ValeYellow46 and @FabioQ20 are outside the top ten as it stands, setting the stage for a thrilling FP3 tomorrow! ⏱️@BMWMotorsport | #AustrianGP 🏁 pic.twitter.com/G57vzmQC4V — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 21, 2020

MotoGP, GP Stiria: l’albo d’oro delle pole position sul Red Bull Ring

2020 – Maverick Viñales (Spagna), Yamaha

2019 – Marc Marquez, Honda

2018 – Marc Marquez, Honda

2017 – Marc Marquez (Spagna), Honda

2016 – Andrea Iannone (Italia), Ducati

MotoGP, GP Stiria 2020: dove seguirlo

Il Gran Premio sarà visibile in diretta sui canali satellitari di Sky Sport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di Sky Go e NOW TV. Inoltre è possibile seguirlo, sempre in streaming, anche sulla piattaforma DAZN.

>Clicca qui per guardare il Gran Premio di Stiria live su Dazn