Diretta Napoli – Pescara: azzurri con Politano, Osimhen e Lozano

Napoli – Pescara 1 – 0 (24′ Zielinski)

30′ – Lozano cerca il gol di rovesciata su cross di Di Lorenzo. La palla colpita bene dal messicano, finisce a pochi centimetri dal palo.

28′- Fabian Ruiz ci prova da fuori area ma Fiorillo attento blocca la sfera.

26′ – Osimhen non riesce a impattare la palla su cross di Ghoulam. Poco incisivo l’attaccante nigeriano in questa prima parte della partita.

23′ – GOL del Napoli! Piotr Zielinski sblocca la partita con una bella azione personale partita da un assist di Politano.

22′ – Episodio sospetto in area di rigore del Pescara. Politano cade su spinta di Bocic ma per l’arbitro non ci sono gli estremi per assegnare il penalty.

19′ – Stavolta è Politano a battere la punizione. L’attaccante cerca il tiro rasoterra ma la barriera mette in calcio angolo.

18′ – Lozano si procura un fallo al limite dell’area di rigore.

17′ – Ghoulam su punizione la manda sopra la traversa. Nessun problema per Fiorillo.

15′ – Palo di Galano! Il Pescara arriva pericolosamente al tiro ma il palo salva gli azzurri.

13′ – Masciangelo tira dalla distanza tra le braccia dell’estremo difensore azzurro che blocca con tranquillità.

6′ – Belloni buca la difesa azzurra e tira su Meret. Sugli sviluppi del corner nulla di fatto per il Pescara

5′ – Errore difensivo del Pescara su pressing di Osimhen. La palla arriva a Zielinski ma il polacco da buona posizione spara alto.

2′ – Il Napoli palleggia in attacco ma il Pescara si chiude bene.

PRIMO TEMPO

Pre-partita Napoli – Pescara

Lontano dalle voci riguardanti la positività al Covid di Aurelio De Laurentiis, gli azzurri di mister Gennaro Gattuso tornano per la prima volta in questa stagione, allo Stadio San Paolo per affrontare il Pescara. Il Napoli parte con Alex Meret tra i pali; Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Kalidou Koulibaly, Faouzi Ghoulam sulla linea di difesa; Fabian Ruiz, Diego Demme, Piotr Zielinski a centrocampo; Matteo Politano, Hirving Lozano e Victor Osimhen in attacco. Suscita attesa e curiosità il tridente offensivo schierato dall’allenatore partenopeo. In particola modo le attenzioni sono rivolte alla punta nigeriana protagonista di un gran pre-campionato.

Nel Napoli sono assenti Milik, sempre più distratto dalle voci di mercato, Fernando Llorente, Ounas, Younes e Malcuit.

Test importante anche per gli abruzzesi guidati da Massimo Oddo, ex giocatore del Napoli e protagonista della promozione in Serie A nel 2000. Il tecnico del Pescara cercherà di mettere in difficoltà i partenopei schierando: Fiorillo, Masciangelo, Diambo, Scognamiglio, Busellato, Galano, Drudi, Ventola, Bocic, Belloni, Omeonga. Il Pescara quest’anno punta ad ottenere il pass per i play-off di Serie B ma la squadra è attrezzata per stupire e potrebbe ottenere anche la promozione diretta nel massimo campionato italiano.