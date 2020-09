Napoli, De Laurentiis positivo al Coronavirus

C’è un altro caso di positività al Coronavirus al Napoli: è Aurelio De Laurentiis. Il Presidente del club azzurro non sarebbe asintomatico e la sua situazione di salute viene costantemente monitorata. A comunicarlo è direttamente la Società, con una nota sul suo sito internet: “La SSC Napoli comunica che il Presidente Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato ieri“. Una notizia che scuote tutto l’ambiente, anche perchè proprio nella giornata di ieri lo stesso Presidente della società campana aveva partecipato all’Assemblea di Lega, insieme ai dirigenti di tutte le altre società di Serie A. Stando alle ultime indiscrezioni, De Laurentiis non sarebbe il solo positivo della sua famiglia, visto che è stata diffusa la notizia della positività al Covid anche di un altro componente.

De Laurentiis in Lega contro la chiusura degli stadi

Proprio nella giornata di ieri il Presidente De Laurentiis, dopo l’assemblea di Lega sulla questione dei diritti tv, aveva rilasciato alcune dichiarazioni piccate sul mercato del Napoli e sulle conseguenze delle restrizioni per evitare la diffusione del Coronavirus: “Sviluppi di mercato sul Napoli? Dovreste chiederlo a Conte, ma non il tecnico dell’Inter, quello del Governo“. Una posizione forte, quella di Aurelio De Laurentiis che pare che nel corso della riunione di Lega abbia anche suggerito l’idea di far causa al Governo.