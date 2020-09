Amichevole, dove vedere Napoli Pescara: streaming gratis e diretta TV

Dove vedere Napoli Pescara, presentazione del match amichevole. Alle ore 18 di venerdì 11 settembre allo stadio ‘San Paolo’ il Napoli di Gennaro Gattuso affronterà il Pescara di Massimo Oddo, il match è valido come gara amichevole precampionato. Si tratta del quarto test precampionato per gli azzurri che hanno affrontato Castel di Sangro e L’Aquila nel triangolare disputato nella città abruzzese il 28 agosto battendo per 10-0 proprio il Castel di Sangro e rifilando un 11-0 a L’Aquila, nella terza amichevole i partenopei hanno battuto il 4 settembre il Teramo con il punteggio di 4-0.

Dopo questa gara amichevole domenica 13 settembre il Napoli affronterà allo stadio ‘Alvalade’ di Lisbona i padroni di casa dello Sporting Lisbona in probabilmente in quella che sarà l’ultima amichevole prima dell’esordio in campionato previsto per domenica 20 settembre alle 12.30 al ‘Tardini’ di Parma contro i ducali del neo tecnico Fabio Liverani.

Dove vedere Napoli-Pescara in tv e streaming