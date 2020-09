LIVE Berrettini-Ruud, risultato in tempo reale US Open 2020: inizio ore 18.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(6) MATTEO BERRETTINI – (30) CASPER RUUD, Court 17

Terzo turno US Open 2020 (Torneo del Grande Slam, cemento)

Berrettini-Ruud, dove seguire il match

Lo US Open 2020 è trasmesso in esclusiva da Eurosport, presente sia sulla piattaforma satellitare Sky che in streaming, tramite le piattaforme Eurosport Player, DAZN e Sky Go. Clicca qui per seguire lo US Open su Dazn



Berrettini se la vedrà con Ruud nel terzo incontro dello US Open 2020

Il nativo di Roma, testa di serie n°6, dopo aver sconfitto il giapponese Go Soeda ed il francese Ugo Humbert, affronterà nel terzo turno dello Slam statunitense il norvegese Casper Ruud, n°30 del seeding: un precedente tra i due, nel 2019 al Roland Garros, nel quale l’azzurro uscì sconfitto.

Matteo Berrettini doveva iniziare il 2020 all’Atp Cup ma, a causa di un problema agli addominali, ha esordito direttamente all’Australian Open, dove è stato sconfitto al secondo turno dallo statunitense Tennys Sandgren. , prima che l’attività tennistica si fermi a causa dell’emergenza COVID-19.

Il tennista di Oslo, invece, ha cominciato l’anno all’Atp Cup, dove ha raggiunto la semifinale in quanto membro della squadra russa (perdendo contro i futuri campioni della Serbia, guidati da Novak Djokovic). Ad Auckland non va oltre il secondo turno, mentre nello Slam australiano si è fermato al terzo. Prosegue, prima della pausa forzata, giocando altri tre tornei: a Rotterdam raggiunge il secondo turno, a Marsiglia perde all’esordio e a Dubai centra i quarti, dove viene sconfitto dal futuro campione Djokovic. Con la ripresa dell’attività tennistica partecipa al 1000 di Cincinnati e si ferma al terzo turno.

Berrettini – Ruud: i precedenti

Roland Garros 2019 – Terra battuta – Secondo turno – RUUD b. Berrettini