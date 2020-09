LIVE F1, diretta GP Mugello 2020 oggi: partenza ore 15.10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

GP TOSCANA 2020, 59 giri

Autodromo internazionale del Mugello, nona prova del Mondiale di F1

F1, GP Mugello 2020: la griglia di partenza

La Mercedes, nella giornata di ieri, ha conquistato l’intera prima fila del GP Mugello, con il britannico Lewis Hamilton in pole position (settima stagionale, novantacinquesima in carriera) ed il compagno di squadra Valtteri Bottas al suo fianco, con un distacco di appena 59 millesimi tra i due. In seconda fila troviamo le Red Bull di Max Verstappen e Alexander Albon, mentre in quinta e sesta posizione troviamo la Ferrari di Charles Leclerc e la Racing Point di Lance Stroll. Completano la top-10 Sergio Pérez (Racing Point), Daniel Ricciardo (Renault), la McLaren di Carlos Sainz ed Esteban Ocon (Renault).

Un’altra qualifica difficile per la Rossa di Maranello di Sebastian Vettel, che proprio non senti a suo agio con questa monoposto e conclude in quattordicesima posizione. Va ancora peggio al vincitore del GP Italia, Pierre Gasly, che non supera il taglio della Q1 e partirà sedicesimo.

GRIGLIA DI PARTENZA GP MUGELLO

1 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 1’15″144 – Q3

2 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’15″203 – Q3

3 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 1’15″509 – Q3

4 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) – 1’16″954 – Q3

5 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’16″270 – Q3

6 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) – 1’16″356 – Q3

7 – Sergio Pérez (Racing Point-Mercedes) – 1’16″311 – Q3*

8 – Daniel Ricciardo (Renault) – 1’16″543 – Q3

9 – Carlos Sainz (McLaren-Renault) – 1’17″870 – Q3

10 – Esteban Ocon (Renault) – no time – Q3

11 – Lando Norris (McLaren-Renault) – 1’16″640 – Q2

12 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) – 1’16″854 – Q2

13 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’16″854 – Q2

14 – Sebastian Vettel (Ferrari) – 1’16″858 – Q2

15 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) – 1’17″254 – Q2

16 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) – 1’17″125 – Q1

17 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’17″220 – Q1

18 – George Russell (Williams-Mercedes) – 1’17″232 – Q1

19 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) – 1’17″320 – Q1

20 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) – 1’17″348 – Q1

* Penalità di una posizione per l’incidente con Raikkonen in FP2

F1, GP Mugello 2020: dove seguirlo

Il Gran Premio sarà visibile in diretta sui canali satellitari di Sky Sport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di Sky Go e NOW TV. In questa occasione sarà visibile live anche su TV8 (canale 8, 108 e 508 del digitale terrestre), oltre che in streaming su tv8.it/streaming.html.