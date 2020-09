LIVE F1, GP Monza 2020 in tempo reale: partenza ore 15.10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

GP ITALIA 2020, 53 giri

Autodromo nazionale di Monza, ottava prova del Mondiale di F1

F1, GP Monza 2020: la griglia di partenza

La Mercedes, nella giornata di ieri, ha conquistato l’intera prima fila del GP Monza, con il britannico Lewis Hamilton nuovamente in pole (sesta stagionale, novantaquattresima in carriera) ed il compagno di squadra Valtteri Bottas al suo fianco, con un distacco di appena 69 millesimi tra i due. In seconda fila troviamo la McLaren di Carlos Sainz e la Racing Point di Sergio Pérez, con lo spagnolo che riesce a conquistare il miglior piazzamento in griglia della sua carriera. Quinta e sesta posizione per Max Verstappen (Red Bull) e Lando Norris (McLaren), mentre completano la top-10 la Renault di Daniel Ricciardo, Lance Stroll (Racing Point), la Red Bull di Alexander Albon e l’AlphaTauri di Pierre Gasly.

Ancora qualifiche disastrose per la Ferrari, che raccoglie i peggiori piazzamenti in griglia di partenza sulla pista brianzola, dal 1984: Sebastian Vettel non riesce a passare la Q1, anche a causa del traffico, e partirà dalla diciassettesima posizione, mentre Charles Leclerc si è dovuto accontentare del tredicesimo posto.

GRIGLIA DI PARTENZA GP MONZA

1 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 1’18″887 – Q3

2 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’18″956 – Q3

3 – Carlos Sainz (McLaren-Renault) – 1’19″695 – Q3

4 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) – 1’19″720 – Q3

5 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 1’19″725 – Q3

6 – Lando Norris (McLaren-Renault) – 1’19″820 – Q3

7 – Daniel Ricciardo (Renault) – 1’19″864 – Q3

8 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) – 1’20″049 – Q3

9 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) – 1’20″090 – Q3

10 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) – 1’20″177 – Q3

11 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) – 1’20″169 – Q2

12 – Esteban Ocon (Renault) – 1’20″234 – Q2

13 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’20″273 – Q2

14 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’20″926 – Q2

15 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) – 1’21″573 – Q2

16 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) – 1’21″139 – Q1

17 – Sebastian Vettel (Ferrari) – 1’21″151 – Q1

18 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’21″206 – Q1

19 – George Russell (Williams-Mercedes) – 1’21″587 – Q1

20 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) – 1’21″717 – Q1

F1, GP Monza: l’albo d’oro delle vittorie sul circuito italiano (solo nel 1980 il GP Italia si svolse ad Imola)

Piloti

5 – Michael Schumacher (Germania): 1996, 1998, 2000, 2003, 2006

Lewis Hamilton (Regno Unito): 2012, 2014, 2015, 2017, 2018

3 – Juan Manuel Fangio (Argentina): 1953, 1954, 1955

Stirling Moss (Regno Unito): 1956, 1957, 1959

Ronnie Peterson (Svezia): 1973, 1974, 1976

Alain Prost (Francia): 1981, 1985, 1989

Nelson Piquet (Brasile): 1983, 1986, 1987

Rubens Barrichello (Brasile): 2002, 2004, 2009

Sebastian Vettel (Germania): 2008, 2011, 2013

2 – Alberto Ascari (Italia): 1951, 1952

Phil Hill (USA): 1960, 1961

John Surtess (Regno Unito): 1964, 1967

Jackie Stewart (Regno Unito): 1965, 1969

Clay Regazzoni (Svizzera): 1970, 1975

Niki Lauda (Austria): 1978, 1984

Ayrton Senna (Brasile): 1990, 1992

Damon Hill (Regno Unito): 1993, 1994

Juan Pablo Montoya (Colombia): 2001, 2005

Fernando Alonso (Spagna): 2007, 2010

1 – Giuseppe “Nino” Farina (Italia): 1950

Tony Brooks (Regno Unito): 1958

Graham Hill (Regno Unito): 1962

Jim Clark (Regno Unito): 1963

Ludovico Scarfiotti (Italia): 1966

Denis Hulme (Nuova Zelanda): 1968

Peter Gethin (Regno Unito): 1971

Emerson Fittipaldi (Brasile): 1972

Mario Andretti (Italia/USA): 1977

Jody Scheckter (Sudafrica): 1979

René Arnoux (Francia): 1982

Gerhard Berger (Austria): 1988

Nigel Mansell (Regno Unito): 1991

Johnny Herbert (Regno Unito): 1995

David Coulthard (Regno Unito): 1997

Heinz-Harald Frentzen (Germania): 1999

Nico Rosberg (Germania): 2016

Charles Leclerc (Monaco): 2019

Costruttori

19 – Ferrari: 1951, 1952, 1960, 1961, 1964, 1966, 1970, 1975, 1979, 1988, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2010, 2019

10 – McLaren: 1968, 1984, 1985, 1989, 1990, 1992, 1997, 2005, 2007, 2012

7 – Mercedes: 1954, 1955, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

6 – Williams: 1986, 1987, 1991, 1993, 1994, 2001

5 – Lotus: 1963, 1972, 1973, 1974, 1977

3 – BRM: 1962, 1965, 1971

2 – Maserati: 1953, 1956

Vanwall: 1957, 1958

Brabham: 1978, 1983

Renault: 1981, 1982

Red Bull Racing: 2011, 2013

1 – Alfa Romeo: 1950

Cooper: 1959

Honda: 1967

Matra: 1969

March: 1976

Benetton: 1995

Jordan: 1999

Scuderia Toro Rosso: 2008

Brawn: 2009

F1, GP Monza 2020: dove seguirlo

Il Gran Premio sarà visibile in diretta sui canali satellitari di Sky Sport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di Sky Go e NOW TV. In questa occasione sarà visibile live anche su TV8 (canale 8, 108 e 508 del digitale terrestre), oltre che in streaming su tv8.it/streaming.html.