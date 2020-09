LIVE F1, Qualifiche GP Monza 2020 in tempo reale: inizio ore 15.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

QUALIFICHE GP ITALIA 2020

Autodromo nazionale di Monza, ottava prova del Mondiale di F1

F1, GP Monza 2020: i risultati delle prime due sessioni di libere

Nella prima giornata di prove libere del GP Monza (sull’omonimo circuito italiano), ottavo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1, il miglior tempo (1’20”192) è stato realizzato da Lewis Hamilton durante la FP2. Alle spalle del pilota della Mercedes troviamo il suo compagno di squadra, Valtteri Bottas, che si ferma ad oltre due decimi di distacco (dopo esser stato il più veloce in FP1). In terza e quarta posizione, a nove decimi dall’olandese, troviamo la McLaren di Lando Norris e l’AlphaTauri di Pierre Gasly, con appena trentadue millesimi a distanziare i due. La scuderia con sede a Faenza conferma così il trend intravisto in Belgio, vista anche la settima posizione di Daniil Kvyat.

Quinto posto e sesto posto per la Red Bull di Max Verstappen e la McLaren di Carlos Sainz, mentre chiudono la top-10 (alle spalle del russo dell’AlphaTauri) Lance Stroll (Racing Point), la Ferrari di Charles Leclerc e Sergio Pérez (Racing Point), con l’altra Rossa di Sebastian Vettel che chiude in dodicesima posizione, autore di un testacoda alla prima di Lesmo durante la seconda sessione, migliorando leggermente le disastrose prestazioni viste sul circuito di Spa. In mattinata Verstappen ha fatto uscire la bandiera rossa, dopo la perdita della propria vettura alla variante Ascari, con leggera toccata sulle barriere (alettone anteriore rotto), mentre Roy Nissany ha girato al posto di George Russell sulla Williams.

GP MONZA, CLASSIFICA PROVE LIBERE 1

GP MONZA, CLASSIFICA PROVE LIBERE 2

🏁 FP2 CLASSIFICATION 🏁 Mercedes lead the way, with Norris and Gasly next in line 💪#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/eOd4e6zbJW — Formula 1 (@F1) September 4, 2020

F1, GP Monza: l’albo d’oro delle pole position sul circuito italiano (solo nel 1980 il GP Italia si svolse ad Imola)

Piloti

6 – Lewis Hamilton (Regno Unito): 2009, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017

5 – Juan Manuel Fangio (Argentina): 1950, 1951, 1954, 1955, 1956

Ayrton Senna (Brasile): 1985, 1988, 1989, 1990, 1991

3 – Jim Clark (Regno Unito): 1962, 1965, 1967

John Surtees (Regno Unito): 1963, 1964, 1968

Michael Schumacher (Germania): 1998, 2000, 2003

Juan Pablo Montoya (Colombia): 2001, 2002, 2005

Sebastian Vettel (Germania): 2008, 2011, 2013

2 – Alberto Ascari (Italia): 1952, 1953

Stirling Moss (Regno Unito): 1958, 1959

Jacky Ickx (Belgio): 1970, 1972

Niki Lauda (Austria): 1974, 1975

Mario Andretti (Italia/USA): 1978, 1982

Nelson Piquet (Brasile): 1984, 1987

Jean Alesi (Francia): 1994, 1997

Fernando Alonso (Spagna): 2007, 2010

Kimi Raikkonen (Finlandia): 2006, 2018

1 – Stuart Lewis-Evans (Regno Unito): 1957

Phil Hill (USA): 1960

Wolfgang von Trips (Germania): 1961

Mike Parkes (Regno Unito): 1966

Jochen Rindt (Austria): 1969

Chris Amon (Nuova Zelanda): 1971

Ronnie Peterson (Svezia): 1973

Jacques Laffite (Francia): 1976

James Hunt (Regno Unito): 1977

Jean-Pierre Jabouille (Francia): 1979

René Arnoux (Francia): 1981

Riccardo Patrese (Italia): 1983

Teo Fabi (Italia): 1986

Nigel Mansell (Regno Unito): 1992

Alain Prost (Francia): 1993

David Coulthard (Regno Unito): 1995

Damon Hill (Regno Unito): 1996

Mika Hakkinen (Finlandia): 1999

Rubens Barrichello (Brasile): 2004

Charles Leclerc (Monaco): 2019

Costruttori

21 – Ferrari: 1952, 1953, 1956, 1960, 1961, 1963, 1964, 1966, 1970, 1972, 1974, 1975, 1982, 1994, 1998, 2000, 2003, 2004, 2010, 2018, 2019

11 – McLaren: 1977, 1988, 1989, 1990, 1991, 1999, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012

7 – Lotus: 1962, 1965, 1967, 1969, 1973, 1978, 1985

Williams: 1987, 1992, 1993, 1995, 1996, 2001, 2002

6 – Mercedes: 1954, 1955, 2014, 2015, 2016, 2017

2 – Alfa Romeo: 1950, 1951

Vanwall: 1957, 1958

Brabham: 1983, 1984

Renault: 1979, 1981

Benetton: 1986, 1997

Red Bull Racing: 2011, 2013

1 – Cooper: 1959

Honda: 1968

Matra: 1971

Ligier: 1976

Scuderia Toro Rosso: 2008

F1, GP Monza 2020: dove seguirlo

Il Gran Premio sarà visibile in diretta sui canali satellitari di Sky Sport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di Sky Go e NOW TV. In questa occasione sarà visibile live anche su TV8 (canale 8, 108 e 508 del digitale terrestre), oltre che in streaming su tv8.it/streaming.html.