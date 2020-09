LIVE Fognini-Ruud, risultato in tempo reale Atp Amburgo 2020: inizio ore 18.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(6) FABIO FOGNINI – CASPER RUUD, quinto incontro sul Center Court non prima delle 18.30 (dopo Humbert-Vesely)

Secondo turno Atp 500 Amburgo 2020 (terra battuta)

Fognini se la vedrà con Ruud nel 2° turno dell’Atp Amburgo

Il tennista di Arma di Taggia, testa di serie n°6, dopo aver sconfitto la wild card tedesca Philipp Kohlschreiber, affronta nel secondo incontro del 500 tedesco il norvegese Casper Ruud (n°30 Atp), che ha usufruito del ritiro del francese Benoit Paire. Un solo precedente tra i due, sul cemento (perso dall’azzurro), mentre sul rosso sarà un confronto inedito.

Fabio Fognini inizia il 2020 all’Atp Cup, dove non supera il girone eliminatorio con la sua Italia (batte lo statunitense John Isner ma perde con il russo Daniil Medvedev e proprio contro Ruud). Si presenta poi ad Adelaide e all’Australian Open, dove si ferma nel secondo turno nel primo caso e giunge al quarto turno nel secondo, sconfitto dallo statunitense Tennys Sandgren. In seguito partecipa ai tornei di Rotterdam e Dubai, perdendo all’esordio in entrambi, prima che l’attività tennistica si fermi a causa dell’emergenza COVID-19. Alla ripresa e dopo una operazione ad entrambe le caviglie, l’azzurro ricomincia dalla terra rossa di Kitzbühel, dove non va oltre il secondo turno, ripetendo tale risultato anche nel Masters 1000 di Roma.

Il tennista di Oslo ha cominciato anch’egli l’anno all’Atp Cup, dove non ha superato il round robin con la sua Norvegia (battendo Isner e Fognini, prima di perdere contro Medvedev). Ad Auckland e nello Slam australiano è stato sconfitto all’esordio, per poi disputare alcuni tornei sulla terra battuta sudamericana (prima della pausa forzata): a Buenos Aires ottiene il primo titolo della sua carriera sconfiggendo nell’atto conclusivo il portoghese Pedro Sousa, a Rio de Janeiro perde al primo turno contro l’italiano Gianluca Mager, mentre a Santiago del Cile raggiunge nuovamente la finale ma questa volta cede al brasiliano Thiago Seyboth Wild.

Dopo la ripresa dell’attività tennistica, anche Ruud partecipa al 1000 di Cincinnati ma saluta il torneo nel match d’esordio, raggiungendo poi il terzo turno allo US Open (entrambi i tornei si sono disputati sui campi di Flushing Meadows). A Roma centra la sua prima semifinale in un Masters 1000, perdendo contro il serbo Novak Djokovic (futuro vincitore).

Fognini – Ruud: i precedenti

Atp Cup 2020 – Cemento – Round Robin – RUUD b. Fognini 6-2 6-2

Fognini – Ruud, dove seguire il match

L’incontro è visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre. Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul sito ufficiale di Supertennis (supertennis.tv).