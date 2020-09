LIVE Sinner-Goffin, risultato in tempo reale Roland Garros 2020: inizio ore 11.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

JANNIK SINNER – (11) DAVID GOFFIN, primo incontro sul Philippe Chatrier alle ore 11.00

Primo turno Roland Garros 2020 (Torneo del Grande Slam, terra battuta)

Sinner-Goffin, dove seguire il match

Il Roland Garros 2020 è trasmesso in esclusiva da Eurosport, presente sia sulla piattaforma satellitare Sky che in streaming, tramite le piattaforme Eurosport Player, DAZN, Sky Go e NOW TV. Clicca qui per seguire il Roland Garros su Dazn



Sinner affronta Goffin nel primo turno del Roland Garros

Il nativo di San Candido, n°74 della classifica Atp,inizia il suo cammino dello Slam francese sfidando il belga David Goffin (testa di serie n°11). Un solo precedente tra i due, in questo 2020 a Rotterdam, nel quale l’azzurro uscì vittorioso.

Jannik Sinner ha iniziato il 2020 al Challenger di Canberra, perdendo al secondo turno, per poi fermarsi all’esordio ad Auckland e riuscendo vincere il suo primo incontro in uno Slam all’Australian Open, prima dell’eliminazione al turno successivo. Dopo un’altra sconfitta all’esordio, a Montpellier, l’azzurro centra i quarti di finale a Rotterdam e centra il primo risultato importante di questa stagione (perdendo contro lo spagnolo Pablo Carreño Busta); arrivano poi un secondo turno a Marsiglia ed un terzo nel Challenger di Indian Wells, prima che l’attività tennistica si fermi a causa dell’emergenza COVID-19. Ricomincia poi allo US Open e perde al primo turno, a causa dei crampi, mentre a Kitzbühel non va oltre il secondo e nel Masters 1000 di Roma si ferma al terzo.

Il nativo di Rocourt, invece, ha cominciato l’anno all’Atp Cup, dove giunge ai quarti di finale con il suo Belgio (eliminato dalla Spagna di Rafael Nadal). Nello Slam australiano perde al terzo turno e, prima della pausa forzata, gioca altri tre tornei: a Montpellier centra la semifinale, a Rotterdam perde al secondo turno proprio con Sinner, ripetendosi anche a Marsiglia. Con la ripresa dell’attività tennistica partecipa al Masters 1000 di Cincinnati e allo Slam statunitense (entrambi disputatisi sui campi di Flushing Meadows), dove si ferma al terzo turno nel primo caso ed al quarto nel secondo. Disputa poi il 1000 di Roma, perdendo già al secondo turno.

Sinner – Goffin: i precedenti

Rotterdam 2020 – Cemento indoor – Secondo turno – SINNER b. Goffin 7-6(7) 7-5