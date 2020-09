LIVE Zverev-Thiem, risultato in tempo reale finale US Open 2020: inizio ore 22.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(5) ALEXANDER ZVEREV – (2) DOMINIC THIEM, Arthur Ashe Stadium ore 22.00 italiane

Finale US Open 2020 (Torneo del Grande Slam, cemento)

Zverev-Thiem, dove seguire il match

Lo US Open 2020 è trasmesso in esclusiva da Eurosport, presente sia sulla piattaforma satellitare Sky che in streaming, tramite le piattaforme Eurosport Player, DAZN e Sky Go. Clicca qui per seguire lo US Open su Dazn



Zverev se la vedrà con Thiem nella finale dello US Open 2020

Il nativo di Amburgo, testa di serie n°5, dopo aver sconfitto il sudafricano Kevin Anderson (finalista nel 2017), la wild card giapponese Brandon Nakashima, il francese Adrian Mannarino, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, il croato Borna Coric ed un altro spagnolo, Pablo Carreño Busta, affronterà nell’atto finale dello Slam statunitense l’austriaco Dominic Thiem, n°2 del seeding (ha usufruito del ritiro dello spagnolo Jaume Munar, per poi avere la meglio sull’indiano Sumit Nagal, il croato Marin Cilic, il canadese Felix Auger-Aliassime, l’australiano Alex De Minaur ed il russo Daniil Medvedev.

Sono nove i precedenti tra i due, con Thiem avanti per 7-2 (3-1 sul cemento, compreso quello indoor); sarà la prima finale slam per il tennista teutonico, mentre l’austriaco ne ha già giocate tre, pur perdendole: Roland Garros 2018 e 2019, Australian Open 2020.

Alexander Zverev inizia il 2020 all’Atp Cup, dove non supera il girone eliminatorio con la sua Germania. Partecipa poi allo Slam australiano, dove giunge in semifinale e viene sconfitto proprio da Thiem. In seguito raggiunge il secondo turno ad Acapulco, prima che l’attività tennistica si fermi a causa dell’emergenza COVID-19. Alla ripresa, in agosto, il tedesco partecipa al Masters 1000 di Cincinnati (disputato quest’anno sui campi dell’US Open) e non va oltre il secondo turno, sconfitto dalla wild card britannica Andy Murray.

Il nativo di Wiener Neustadt ha cominciato anch’egli l’anno proprio all’Atp Cup, dove non ha superato il round robin con la sua Austria. All’Australian Open è autore di un gran torneo e raggiunge la finale, dove perde in cinque set contro il serbo Novak Djokovic. Prima della pausa forzata, disputare un torneo sulla terra battuta sudamericana, a Rio de Janeiro, nel quale è sconfitto ai quarti di finale, a sorpresa, dal qualificato italiano Gianluca Mager. Ricominciata l’attività tennista, anche Thiem partecipa al 1000 di Cincinnati ma saluta il torneo al secondo turno, contro il serbo Filip Krajinovic.

Zverev – Thiem: i precedenti

Australian Open 2020 – Cemento – Semifinale – THIEM b. Zverev 3-6 6-4 7-6(3) 7-6(4)

Atp Finals 2019 – Cemento indoor – Semifinale – THIEM b. Zverev 7-5 6-3

Roland Garros 2018 – Terra battuta – Quarti di finale – THIEM b. Zverev 6-4 6-2 6-1

Madrid 2018 – Terra battuta – Finale – ZVEREV b. Thiem 6-4 6-4

Rotterdam 2017 – Cemento indoor – Primo turno – THIEM b. Zverev 3-6 6-3 6-4

Pechino 2016 – Cemento – Primo turno – ZVEREV b. Thiem 4-6 6-1 6-3

Roland Garros 2016 – Terra battuta – Terzo turno – THIEM b. Zverev 6-7(4) 6-3 6-3 6-3

Nizza 2016 – Terra battuta – Finale – THIEM b. Zverev 6-4 3-6 6-0

Monaco di Baviera 2016 – Terra battuta – Semifinale – THIEM b. Zverev 4-6 6-2 6-3