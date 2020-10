DIRETTA LIVE Crotone Juventus: cronaca e risultato in tempo reale

(Clicca qui per aggiornare la diretta live Crotone Juventus)

1′ TEMPO

Diretta Live Crotone Juventus: le probabili formazioni

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Magallan, Luperto; Pedro Pereira, Petriccione, Cigarini, Molina, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa

JUVE (3-4-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Frabotta; Chiesa, Morata, Kulusevski. All. Pirlo

ARBITRO: Fourneau di Roma

VAR: Abisso

Diretta Live Crotone Juventus: la presentazione del match

Sabato 17 ottobre, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A tra Crotone Juventus. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Ezio Scida di Crotone, all’evento potrà partecipare un limite massimo di 1000 tifosi, così come disposto a seguito delle restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus.

Il Crotone si avvicina al match reduce da tre sconfitte consecutive in campionato. I calabresi, neopromossi in massima Serie A, hanno perso contro Genoa, Milan e Sassuolo, subendo ben 10 gol in tre partite. La squadra allenata da Giovanni Stroppa proverà a invertire la tendenza negativa contro una Juventus priva di Cristiano Ronaldo, in quarantena obbligatoria a seguito della positività al coronavirus. La Juventus, invece, si avvicina al match reduce da una vittoria e un pareggio in campionato, rispettivamente contro Sampdoria e Roma. Inoltre, il Giudice Sportivo ha sancito anche la vittoria a tavolino per i bianconeri sul Napoli, con riguardo al match che si sarebbe dovuto disputare lo scorso 4 ottobre.