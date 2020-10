LIVE Djokovic-Sonego, risultato in tempo reale Atp Vienna 2020: inizio ore 17.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(1, WC) NOVAK DJOKOVIC – (LL) LORENZO SONEGO, quarto incontro sul Center Court non prima delle 17.30 (dopo Rublev-Thiem)

Quarti di finale Atp 500 Vienna 2020 (cemento indoor)

Djokovic affronta Sonego nei quarti dell’Atp Vienna

Il nativo di Belgrado (testa di serie n°1), dopo aver ricevuto una wild da parte degli organizzatori ed aver sconfitto il connazionale Filip Krajinovic ed il croato Borna Coric, se la vedrà nei quarti di finale del 500 austriaco contro il lucky loser italiano Lorenzo Sonego (n°42 Atp, che ha avuto la meglio sul serbo Dusan Lajovic ed il polacco Hubert Hurkacz). Nessun precedente tra i due, quindi assisteremo ad un confronto inedito.

Novak Djokovic ha iniziato il 2020 all’Atp Cup, dove vince il titolo battendo in finale la Spagna di Rafael Nadal. Gioca poi all’Australian Open e lo porta a casa per l’ottava volta in carriera, sconfiggendo in finale l’austriaco Dominic Thiem (in cinque set). Si impone anche nel torneo di Dubai (battendo nell’ultimo atto il greco Stefanos Tsitsipas), prima che l’attività tennistica si fermi a causa dell’emergenza COVID-19.

Ricomincia poi al Masters 1000 di Cincinnati (giocato sui campi di Flushing Meadows), dove si impone battendo in finale il canadese Milos Raonic, mentre allo US Open giunge al quarto turno ma viene squalificato per aver colpito una giudice di linea. Nel 1000 di Roma ottiene il quarto titolo stagionale, sconfiggendo nell’atto conclusivo l’argentino Diego Schwartzman, mentre al Roland Garros raggiunge la finale ma perde contro il suo grande rivale Nadal.

Il tennista di Torino, invece, ha cominciato l’anno a Doha, perdendo al primo turno, per poi ottenere il medesimo risultato sia ad Auckland che nello Slam australiano. Arrivano poi altre due sconfitte all’esordio a Cordoba e Buenos Aires e i quarti di finale a Rio de Janeiro, prima della pausa forzata. Alla ripresa partecipa sia al 1000 di Cincinnati che allo Slam statunitense e saluta subito il torneo in ambo i casi, mentre nel 1000 di Roma si ferma al secondo turno. Perde poi all’esordio ad Amburgo, centrando il quarto turno all’Open di Francia ed il secondo nell’Atp Sardegna.

Djokovic – Sonego: i precedenti

Confronto inedito

Djokovic – Sonego, dove seguire il match

L’incontro è visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre. Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul sito ufficiale di Supertennis (supertennis.tv).