LIVE Milan-Juventus, cronaca e risultato in tempo reale: formazioni ufficiali

Questa sera, in diretta dallo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, potrete seguire la cronaca LIVE del match tra Milan e Juventus, valevole per la 4^ giornata di Serie A Femminile. Fischio d’inizio previsto per le ore 20:45. Arbitro della gara il signor Matteo Marcenaro di Genova.

Milan-Juventus: formazioni ufficiali

20:05 Sono state appena ufficializzate le formazioni ufficiale della sfida Milan-Juventus, valida per la 4^ giornata di serie A Femminile.

Ecco le scelte dei 2 tecnici, Ganz e Guarino:

MILAN (4-3-1-2): Korenciova; Bergamaschi, Agard, Fusetti, Tucceri; Conc, Jane, Grimshaw; Longo; Giacinti, Dowie. A disposizione: Piazza, Rizza, Kulis, Rask, Spinelli, Tamborini, Vitale, Mauri, Salvatori Rinaldi. All.: Ganz

JUVENTUS (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Salvai, Sembrant, Boattin; Galli, Pedersen, Rosucci; Bonansea, Girelli, Cernoia. A disposizione: Bacic, Tasselli, Giordano, Caruso, Maria Alves, Zamanian, Hurtig, Lundorf, Staskova. All.: Guarino

Milan-Juventus: come arrivano le 2 squadre alla 4^ giornata

Il Milan femminile sbarca per la prima volta a San Siro per il big match della 4^ giornata di serie A contro la Juventus. Le due compagini arrivano all’appuntamento a punteggio pieno, appaiate a 9 punti conquistati in 3 partite. La sfida del Meazza mette in palio il primo posto in solitario della classifica, attualmente occupato dal Sassuolo, a 10 punti. Seguiteci per la cronaca testuale e il risultato in tempo reale del LIVE tra Milan e Juventus.