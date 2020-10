LIVE Sonego-Lajovic, risultato in tempo reale Atp Vienna 2020: inizio ore 17.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(LL) JANNIK SINNER – DUSAN LAJOVIC, quarto incontro sul Next Gen Court a partire dalle 13.00 (dopo Bedene-Evans)

Primo turno Atp 500 Vienna 2020 (cemento indoor)

Sonego se la vedrà con Lajovic nel 1° turno dell’Atp Vienna

Il nativo di Torino (n°42 della classifica Atp), dopo aver avuto accesso al tabellone principale come lucky loser, affronta nell’incontro d’esordio del 500 austriaco il serbo Dusan Lajovic, n°26 del ranking. Due i precedenti ed il confronto è in perfetta parità: 1-1.

Lorenzo Sonego ha iniziato il 2020 a Doha, perdendo al primo turno, per poi ottenere il medesimo risultato sia ad Auckland che all’Australian Open. Arrivano poi altre due sconfitte all’esordio a Cordoba e Buenos Aires e i quarti di finale a Rio de Janeiro, prima che l’attività tennistica si fermi a causa dell’emergenza COVID-19. Ricomincia poi al Masters 1000 di Cincinnati e allo US Open (entrambi disputatisi sui campi di Flushing Meadows) e saluta subito il torneo in ambo i casi, mentre nel 1000 di Roma si ferma al secondo turno. Perde poi all’esordio ad Amburgo, centrando il quarto turno al Roland Garros ed il secondo turno nell’Atp Sardegna.

Il nativo di Belgrado, invece, ha cominciato l’anno all’Atp Cup, dove ottiene il titolo con la sua Serbia (battendo in finale la Spagna). Partecipa poi allo Slam australiano, dove raggiunge il terzo turno e, prima della pausa forzata, gioca altri tre tornei. Raggiunge i quarti a Buenos Aires ed il secondo turno a Rio de Janeiro (sconfitto proprio da Sonego) e ad Acapulco. Alla ripresa, in agosto, partecipa al 1000 di Cincinnati e allo Slam statunitense, perdendo all’esordio in entrambi i casi. A Kitzbühel non va oltre il secondo turno, mentre nel 1000 di Roma e ad Amburgo centra il terzo turno ed i quarti di finale. Due secondi turni ottenuti all’Open di Francia e nell’Atp Sardegna, prima di perdere all’esordio ad Anversa.

Sonego – Lajovic: i precedenti

Rio de Janeiro 2020 – Terra battuta – Secondo turno – SONEGO b. Lajovic 7-6(5) 7-6(5)

Montecarlo 2019 – Terra battuta – Quarti di finale – LAJOVIC b. Sonego 6-4 7-5

Sonego – Lajovic, dove seguire il match

L’incontro è visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre. Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul sito ufficiale di Supertennis (supertennis.tv).