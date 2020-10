LIVE Travaglia-Paul, risultato in tempo reale Atp Nur Sultan 2020: inizio ore 11.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

STEFANO TRAVAGLIA – (7) TOMMY PAUL, terzo incontro sul Court 1 non prima delle 11.00 italiane

Primo turno Atp 250 Nur Sultan 2020 (cemento indoor)

Travaglia affronta Paul nel 1° turno dell’Atp Nur Sultan

Il tennista di Ascoli Piceno (n°73 della classifica Atp) se la vedrà, nell’incontro d’esordio nel 250 kazako, contro lo statunitense Tommy Paul, n°59 del ranking e 7 del seeding. Nessun precedente tra i due, quindi assisteremo ad un confronto inedito.

Stefano Travaglia ha iniziato il 2020 all’Atp Cup, giocando tre incontro (due vinti ed uno perso), per poi raggiungere la finale nel Challenger di Bendigo (perdendo con lo statunitense Steve Johnson) e fermarsi all’esordio nell’Australian Open. Dopo il secondo turno ottenuto a Pune, l’azzurro centra la semifinale nel Challenger di Bengaluru e perde al primo turno a Marsiglia, prima che l’attività tennistica si fermi a causa dell’emergenza COVID-19. Ricomincia poi allo US Open e perde al primo turno, mentre nel Challenger di Prostejov raggiunge la semifinale. Nel Masters 1000 di Roma e al Roland Garros centra il terzo turno, mentre nell’Atp Sardegna è costretto al ritorno durante l’incontro di esordio.

Il nativo di Voorhees, invece, ha cominciato l’anno ad Adelaide (arrivando in semifinale) e nello Slam australiano perde al terzo turno. Prima della pausa forzata gioca altri tre tornei: a New York si ferma all’esordio, per poi raggiungere il secondo turno a Delray Beach e i quarti di finale ad Acapulco. Con la ripresa dell’attività tennistica partecipa al Masters 1000 di Cincinnati e allo Slam statunitense (giocati entrambi negli impianti di Flushing Meadows), perdendo all’esordio in entrambi i casi. Ad Amburgo, all’Open di Francia e nell’Atp Sardegna non va oltre il secondo turno, mentre ad Anversa saluta il torneo all’esordio.

Travaglia – Paul: i precedenti

Confronto inedito

Travaglia – Paul, dove seguire il match

L’incontro è visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre. Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul sito ufficiale di Supertennis (supertennis.tv).