LIVE Berrettini-Giron, risultato in tempo reale Atp Parigi Bercy 2020: inizio ore 20.00

(7) MATTEO BERRETTINI – (Q) MARCOS GIRON, sesto incontro sul Court Central (dopo Humbert-Tsitsipas, che inizierà non prima delle 18.30)

Secondo turno Masters 1000 Parigi Bercy 2020 (terra battuta)

Berrettini se la vedrà con Giron nel 1° turno dell’Atp Parigi Bercy

Il nativo di Roma (testa di serie n°7), dopo aver usufruito di un bye all’esordio, affronta nel secondo turno del Masters 1000 italiano lo statunitense Marcos Giron, n°91 Atp, che ha avuto la meglio sullo spagnolo Albert Ramos-Viñolas (dopo esser partito dalle qualificazioni). Nessun precedente tra i due, quindi assisteremo ad un confronto inedito.

Matteo Berrettini doveva iniziare il 2020 all’Atp Cup ma, a causa di un problema agli addominali, ha esordito direttamente all’Australian Open, dove è stato sconfitto al secondo turno dallo statunitense Tennys Sandgren. Il dolore all’addome si riacutizza e ciò lo costringe al forfait nei tornei successivi, prima che l’attività tennistica si fermi a causa dell’emergenza COVID-19. Alla ripresa, in agosto, l’azzurro partecipa al Masters 1000 di Cincinnati (disputato quest’anno sui campi dell’US Open) e raggiunge il terzo turno, sconfitto dal tennista di casa Reilly Opelka, perdendo poi al quarto turno dello Slam statunitense. Partecipa poi al 1000 di Roma e al Roland Garros, centrando i quarti di finale ed il terzo turno.

Il tennista di Thousand Oaks, invece, ha cominciato l’anno al Challenger di Canberra, perdendo al secondo turno. In quello di Bendigo raggiunge la semifinale, mentre nello Slam australiano è stato sconfitto all’esordio. Disputa poi altri quattro tornei, prima della pausa forzata: nel Challenger di Newport Beach, a New York e ad Acapulco perde al secondo turno, mentre al Challenger di Indian Wells centra i quarti di finale. Dopo la ripresa dell’attività tennistica, anche Giron partecipa al 1000 di Cincinnati e allo Slam statunitense, perdendo al secondo turno in entrambi i casi. Non va oltre il secondo turno all’Open di Francia, per poi perdere all’esordio a Colonia e raggiungere i quarti ad Anversa.

Berrettini – Giron, dove seguire il match

