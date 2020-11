LIVE Djokovic-Zverev, risultato in tempo reale Atp Finals Londra 2020: inizio ore 15.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(1) NOVAK DJOKOVIC – (5) ALEXANDER ZVEREV, secondo incontro sul Centre Court non prima delle 15.00 (dopo un doppio)

Terza giornata del gruppo Tokyo, Atp Finals Londra 2020 (cemento indoor)

Djokovic affronta Zverev nella 3ª giornata delle Atp Finals 2020

Il nativo di Belgrado (testa di serie n°1 di queste Finals londinesi), dopo aver sconfitto l’argentino Diego Schwartzman e perso contro il russo Daniil Medvedev, affronta nel terzo incontro del Gruppo Tokyo 1970 il tedesco Alexander Zverev (n°5 del seeding), che ha avuto la meglio su Schwartzman dopo aver perso con Medvedev. Chi vince otterrà il secondo posto del girone ed affronterà in semifinale l’austriaco Dominic Thiem. Cinque i precedenti tra i due, con il campionissimo serbo avanti per 3-2, mentre sul cemento al coperto sono 1-1.

Novak Djokovic ha iniziato il 2020 all’Atp Cup, dove vince il titolo battendo in finale la Spagna di Rafael Nadal. Gioca poi all’Australian Open e lo porta a casa per l’ottava volta in carriera, sconfiggendo in finale l’austriaco Dominic Thiem (in cinque set). Si impone anche nel torneo di Dubai (battendo nell’ultimo atto il greco Stefanos Tsitsipas), prima che l’attività tennistica si fermi a causa dell’emergenza COVID-19.

Ricomincia poi al Masters 1000 di Cincinnati (giocato sui campi di Flushing Meadows), dove si impone battendo in finale il canadese Milos Raonic, mentre allo US Open giunge al quarto turno ma viene squalificato per aver colpito una giudice di linea. Nel 1000 di Roma ottiene il quarto titolo stagionale, sconfiggendo nell’atto conclusivo proprio Schwartzman, mentre al Roland Garros raggiunge la finale ma perde contro il suo grande rivale Nadal. Prima delle Atp Finals gioca a Vienna ma si ferma ai quarti di finale, assicurandosi però il n°1 Atp di fine anno (per la sesta volta in carriera).

Il nativo di Amburgo ha cominciato anch’egli l’anno all’Atp Cup, dove non supera il girone eliminatorio con la sua Germania. Partecipa poi allo Slam australiano, dove giunge in semifinale e viene sconfitto dall’austriaco Dominic Thiem. In seguito raggiunge il secondo turno ad Acapulco, prima della pausa forzata. Alla ripresa, in agosto, il tedesco partecipa al Masters 1000 di Cincinnati e non va oltre il secondo turno, sconfitto dalla wild card britannica Andy Murray.

Raggiunge poi la finale nello Slam statunitense (la prima in un Major), dove cede in cinque set contro Thiem, mentre all’Open di Francia si ferma al quarto turno (perdendo proprio contro Sinner).

Gioca quindi il torneo di Colonia, dove ottiene il primo titolo stagionale battendo nell’atto conclusivo il canadese Felix Auger-Aliassime e si ripete in quello di Colonia II (sconfiggendo l’argentino Diego Schwartzman nell’atto conclusivo). Prima delle Atp Finals partecipa al 1000 di Parigi-Bercy, perdendo in finale contro Medvedev.

Djokovic – Zverev: i precedenti

Roland Garros 2019 – Terra battuta – Quarti di finale – DJOKOVIC b. Zverev 7-5 6-2 6-2

Atp Finals Londra 2018 – Cemento indoor – Finale – ZVEREV b. Djokovic 6-4 6-3

Atp Finals Londra 2018 – Cemento indoor – Round Robin – DJOKOVIC b. Zverev 6-4 6-1

Shanghai 2018 – Cemento – Semifinale – DJOKOVIC b. Zverev 6-2 6-1

Roma 2017 – Terra battuta – Finale – ZVEREV b. Djokovic 6-4 6-3

Djokovic – Zverev, dove seguire il match

