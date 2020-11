LIVE Sinner-Fucsovics, risultato in tempo reale Atp Sofia 2020: inizio ore 12.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

JANNIK SINNER – MARTON FUCSOVICS, secondo incontro sul Center Court a partire dalle 11.00 italiane (dopo Carballes Baena-Gasquet)

Primo turno Atp 500 Sofia 2020 (cemento indoor)

Sinner affronta Fucsovics nel 1° turno dell’Atp Sofia

Il nativo di San Candido, n°44 della classifica Atp, sfida nell’incontro d’esordio del 500 austriaco l’ungherese Marton Fucsovics, n°55 del ranking. Un precedente tra i due, perso dal tennista azzurro.

Jannik Sinner ha iniziato il 2020 al Challenger di Canberra, perdendo al secondo turno, per poi fermarsi all’esordio ad Auckland e riuscendo vincere il suo primo incontro in uno Slam all’Australian Open, prima dell’eliminazione al turno successivo (proprio contro Fucsovics). Dopo un’altra sconfitta all’esordio, a Montpellier, l’azzurro centra i quarti di finale a Rotterdam e centra il primo risultato importante di questa stagione (perdendo contro lo spagnolo Pablo Carreño Busta); arrivano poi un secondo turno a Marsiglia ed un terzo nel Challenger di Indian Wells, prima che l’attività tennistica si fermi a causa dell’emergenza COVID-19.

Ricomincia poi allo US Open e perde al primo turno, a causa dei crampi, mentre a Kitzbühel non va oltre il secondo e nel Masters 1000 di Roma si ferma al terzo. Partecipa poi per la prima volta in carriera al Roland Garros e centra i suoi primi quarti di finale in un Major, arrendendosi contro il futuro campione, lo spagnolo Rafael Nadal. Nel torneo successivo, il Colonia II, raggiunge invece la seconda semifinale a livello Atp (perdendo con il futuro vincitore, il tedesco Alexander Zverev, che aveva invece sconfitto a Parigi). E’ poi costretto al ritiro, a causa di una vescica al piede, durante il secondo turno di Vienna.

Il nativo di Nyiregyhaza, invece, ha cominciato l’anno a Doha, dove ha raggiunto i quarti di finale. Al Challenger di Bendigo è costretto al ritiro al secondo turno, mentre nello Slam australiano si è spinto sino al quarto turno. Disputa poi altri tre tornei, prima della pausa forzata, rimediando tre sconfitte all’esordio a Rotterdam, Marsiglia e Dubai. Dopo la ripresa dell’attività tennistica, partecipa al 1000 di Cincinnati e allo Slam statunitense (entrambi i tornei si sono disputati sui campi di Flushing Meadows), dove raggiunge il terzo turno in entrambi i casi. Nell’Open di Francia raggiunge il secondo quarto turno in Major del 2020, salvo poi perdere al primo turno a Colonia.

Sinner – Fucsovics: i precedenti

Australian Open 2020 – Cemento – Secondo turno – FUCSOVICS b. Sinner 6-4 6-4 6-3

Sinner – Fucsovics, dove seguire il match

L’incontro è visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre. Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul sito ufficiale di Supertennis (supertennis.tv).