Sonego-De Minaur 3-6 5-7, Atp Parigi Bercy 2020: l’azzurro si ferma al 2° turno

Termina al secondo turno l’Atp Parigi Bercy di Lorenzo Sonego. L’azzurro, n°32 Atp, perde per la prima volta in carriera contro l’australiano Alex De Minaur (testa di serie n°16), che si impone con il punteggio di 6-3 7-5 dopo un’ora e ventisette minuti di gioco ed affronterà Daniil Medvedev negli ottavi di finale (2-0 per il russo, nei precedenti).

Il tennista di Sydney si è dimostrato più forte, nel complesso, non concedendo alcuna palla break al rivale e riuscendo a strappargli il servizio per due volte nel primo set ed una volta nel secondo, oltre ad eccellere in difesa ed in risposta (47% dei punti vinti sulla seconda di servizio). Il tennista di Torino, invece, ha sofferto molto il ritmo dell’avversario all’inizio, salvo poi lottare, annullando due palle break, prima di cedere nuovamente nel dodicesimo game.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

LORENZO SONEGO – (16) ALEX DE MINAUR 3-6 5-7, Court 1

Secondo turno Masters 1000 Parigi Bercy 2020 (cemento indoor)

17.11 – GAME, SET AND MATCH DE MINAUR! Sonego accorcia troppo di dritto e viene punito dal medesimo fondamentale. Incontro chiuso dopo 1h e 27′ (50′ la durata del secondo parziale)

SECONDO SET – Rovescio incrociato in corridoio. 0-40 e tre match point concessi

SECONDO SET – Smorzata in rete. 0-30

SECONDO SET – Gran difesa ed errore al volo, da parte di Sonego. 0-15

SECONDO SET – Game vinto a 15 dall’australiano, che mette a segno il secondo ace e si garantisce almeno il tie-break. 5-6

SECONDO SET – Poi arriva un servizio vincente. 5-5

SECONDO SET – Due errori consecutivi di dritto. 40-30

SECONDO SET – Servizio e dritto per l’azzurro. 30-0

SECONDO SET – De Minaur resta avanti. 4-5

SECONDO SET – Sonego spreca di rovescio, sulla seconda dell’avversario. 40-15

SECONDO SET – Smash molto difficile, quello messo a segno dall’australiano. 15-0

SECONDO SET – E poi vince il turno di servizio a 0. 4-4

SECONDO SET – Torna a vincere un punto con il drop shot. 40-0

SECONDO SET – Scambio pazzesco, chiuso con il dritto in avanzamento dall’azzurro. 15-0

SECONDO SET – L’australiano tiene nuovamente la battuta a 0. 3-4

SECONDO SET – Quarto ace di Sonego, per chiudere questo gioco. 3-3

SECONDO SET – Rovescio in rete e sciupa così la chance. Quarta parità

SECONDO SET – Altra risposta profonda e secondo break point per De Minaur

SECONDO SET – Si resta ancora nel game. Terza parità

SECONDO SET – Ancora una difesa pazzesca, arrendendosi solo su una volée dell’azzurro. Seconda parità

SECONDO SET – Scambio durissimo, terminato con l’errore di rovescio per Sonego. Palla break

SECONDO SET – L’australiano si inventa un dritto in corsa, profondissimo. Parità

SECONDO SET – Rischia ancora parecchio, alternando buone cose a gratuiti. 40-30

SECONDO SET – L’azzurro va a segno con il rovescio lungolinea, dopo un discreto rischio. 15 pari

SECONDO SET – Passante con il dritto lungolinea, da parte di De Minaur. 0-15

SECONDO SET – Sonego stecca di rovescio. 2-3

SECONDO SET – Servizio vincente dell’australiano. 30-15

SECONDO SET – Prima servizio e rovescio, poi una gran prima per l’azzurro. 2-2

SECONDO SET – Gran recupero di De Minaur sulla palla corta. Vantaggi

SECONDO SET – Terzo ace (confermato dal falco). 30 pari

SECONDO SET – Largo il rovescio incrociato di Sonego. 15-30

SECONDO SET – Risposta profonda di dritto, per l’australiano. 15 pari

SECONDO SET – E poi chiude il game. 1-2

SECONDO SET – Buona stop-volley da parte di De Minaur. 40-0

SECONDO SET – Anche l’azzurro tiene la battuta a 15. 1-1

SECONDO SET – Primo ace del match, a chiudere questo game. 0-1

SECONDO SET – Passante di rovescio vincente, da parte di Sonego. 30-15

SECONDO SET – Gran scambio, concluso con un passante di dritto. 30-0

16.23 – Inizia il secondo set, con il tennista di Sydney alla battuta

16.21 – GAME AND FIRST SET DE MINAUR! Recupero sulla palla corta, poi l’azzurro sbaglia il passante. Parziale chiuso dopo 37′

PRIMO SET – Dritto in rete e così Sonego concede un set point

PRIMO SET – Secondo doppio fallo. Parità

PRIMO SET – Servizio vincente. 30 pari

PRIMO SET – Poi perde la sfida dei rovesci in back. 15-30

PRIMO SET – Altro errore di dritto per l’azzurro, in uscita dal servizio. 15 pari

PRIMO SET – Buona prima centrale. 3-5

PRIMO SET – Gran difesa di Sonego, poi De Minaur riesce a chiudere al volo. 40-30

PRIMO SET – Ancora un game combattuto. 30 pari

PRIMO SET – L’australiano stecca la volée. 15 pari

PRIMO SET – Altre due buone prime e l’azzurro resta in scia. 3-4

PRIMO SET – Smorzata vincente. 30 pari

PRIMO SET – Dritto in avanzamento di Sonego. 15-30

PRIMO SET – Risposta profonda di dritto. 0-30

PRIMO SET – Turno di servizio rapido per De Minaur (vinto a 0). 2-4

PRIMO SET – Sonego tiene la battuta. 2-3

PRIMO SET – Lungo il dritto dell’australiano. 40-30

PRIMO SET – Primo doppio fallo. 30 pari

PRIMO SET – Palla corta in corridoio. 15 pari

PRIMO SET – L’azzurro colpisce male di rovescio e De Minaur conferma il vantaggio. 1-3

PRIMO SET – L’australiano serve bene, poi sbaglia lo schiaffo al volo di dritto. 40-30

PRIMO SET – Scambio duro, vinto da Sonego con un buon drop shot. 0-15

PRIMO SET – BREAK DE MINAUR! L’australiano avanza a rete, l’azzurro tenta il lob ma è lungo. 1-2

PRIMO SET – Ancora un errore di dritto per Sonego. 15-40 e due palle break concesse

PRIMO SET – Largo il dritto, in uscita dal servizio. 15-30

PRIMO SET – Prima un errore di dritto dell’azzurro, poi De Minaur tiene la battuta. 1-1

PRIMO SET – Servizio vincente (confermato dal falco). 30 pari

PRIMO SET – Primo doppio fallo per l’australiano. 15 pari

PRIMO SET – Pallonetto vincente. 1-0

PRIMO SET – Game ai vantaggi, ma c’è una palla game per Sonego

PRIMO SET – Dritto in rete, in uscita dal servizio. 40-30

PRIMO SET – Due ace messi a segno. 30 pari

15.44 – Inizia il match, serve il tennista di Torino

15.39 – Giocatori in campo per il riscaldamento

15.32 – Mannarino batte Nishioka. Tra poco in campo Sonego e De Minaur

14.48 – Il giapponese ed il francese sono al terzo set, quindi si dovrà ancora aspettare per l’incontro dell’azzurro

13.02 – Buon pomeriggio appassionati di SuperNews e benvenuti, da parte di Mattia Orlandi, alla diretta scritta di Sonego-De Minaur. L’incontro, valido per il secondo turno dell’Atp Parigi Bercy, avrà luogo al termine di Nishioka-Mannarino (tutt’ora in corso)

Sonego affronta De Minaur nel 2° turno dell’Atp Parigi Bercy

Il nativo di Torino (n°32 della classifica Atp), dopo aver sconfitto il kazako Alexander Bublik, se la vedrà nel secondo turno del Masters 1000 francese contro l’australiano Alex De Minaur (n°16 del seeding), che ha avuto la meglio sul qualificato italiano Stefano Travaglia. Nessun precedente tra i due, quindi assisteremo ad un confronto inedito.

Lorenzo Sonego ha iniziato il 2020 a Doha, perdendo al primo turno, per poi ottenere il medesimo risultato sia ad Auckland che all’Australian Open. Arrivano poi altre due sconfitte all’esordio a Cordoba e Buenos Aires e i quarti di finale a Rio de Janeiro, prima che l’attività tennistica si fermi a causa dell’emergenza COVID-19. Ricomincia poi al Masters 1000 di Cincinnati e allo US Open (entrambi disputatisi sui campi di Flushing Meadows) e saluta subito il torneo in ambo i casi.

Nel 1000 di Roma si ferma al secondo turno, perdendo all’esordio ad Amburgo e centrando il quarto turno al Roland Garros ed il secondo turno nell’Atp Sardegna. A Vienna, dopo aver perso nelle qualificazioni, entra nel main draw come lucky loser e arriva sino in finale, dove è costretto alla sconfitta dal russo Andrey Rublev.

Il tennista di Sydney, invece, ha cominciato l’anno all’Atp Cup, dove raggiunge la semifinale con la sua Australia. A causa di un infortunio agli addominali salta lo Slam australiano, giocando ad Acapulco (sconfitta al primo turno) prima della pausa forzata. Dopo la ripresa dell’attività tennistica, partecipa al 1000 di Cincinnati ma saluta il torneo nel match d’esordio, raggiungendo poi i quarti nello Slam statunitense (i primi, a livello Major). Arrivano poi altre due sconfitte al primo turno, nel 1000 di Roma e all’Open di Francia, prima di raggiungere la finale ad Anversa (dove è stato battuto dal francese Ugo Humbert).

Sonego – De Minaur: i precedenti

Confronto inedito

Sonego – De Minaur, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e NOW TV.