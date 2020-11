LIVE Zverev-Medvedev, risultato in tempo reale finale Atp Parigi Bercy 2020: inizio ore 15.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(4) ALEXANDER ZVEREV – (3) DANIIL MEDVEDEV, 2° incontro sul Court Central non prima delle 15.00 (dopo la finale di doppio)

Finale Masters 1000 Parigi Bercy 2020 (cemento indoor)

Zverev sfida Medvedev nella finale dell’Atp Parigi Bercy

Il nativo di Amburgo (testa di serie n°4), dopo aver usufruito di un bye all’esordio e sconfitto il serbo Miomir Kecmanovic, il francese Adrian Mannarino, lo svizzero Stan Wawrinka e lo spagnolo Rafael Nadal, affronta nell’atto conclusivo del Masters 1000 francese contro, n°3 del seeding, che ha avuto la meglio sul . Sei i precedenti tra i due, con lo spagnolo avanti per 5-1.

Alexander Zverev ha iniziato il 2020 all’Atp Cup, dove non supera il girone eliminatorio con la sua Germania. Partecipa poi all’Australian Open, dove giunge in semifinale e viene sconfitto dall’austriaco Dominic Thiem. In seguito raggiunge il secondo turno ad Acapulco, prima che l’attività tennistica si fermi a causa dell’emergenza COVID-19. Alla ripresa, in agosto, il tedesco partecipa al Masters 1000 di Cincinnati (disputato quest’anno sui campi dell’US Open) e non va oltre il secondo turno, sconfitto dalla wild card britannica Andy Murray.

Raggiunge poi la finale nello Slam statunitense (la prima in un Major), dove cede in cinque set contro Thiem, mentre all’Open di Francia si ferma al quarto turno (perdendo contro l’italiano Jannik Sinner). Gioca quindi il torneo di Colonia, dove ottiene il primo titolo stagionale battendo nell’atto conclusivo il canadese Felix Auger-Aliassime e si ripete in quello di Colonia II (sconfiggendo l’argentino Diego Schwartzman nell’atto conclusivo).

Il nativo di Mosca ha cominciato anch’egli l’anno all’Atp Cup, perdendo in semifinale contro la Serbia di Novak Djokovic, mentre nello Slam australiano è stato sconfitto al quarto turno. Disputa poi altri due tornei, prima della pausa forzata: a Rotterdam perde all’esordio, a Marsiglia si ferma ai quarti di finale. Dopo la ripresa dell’attività tennistica, partecipa al 1000 di Cincinnati e allo Slam statunitense (entrambi giocati sui campi di Flushing Meadows), perdendo ai quarti nel primo caso e raggiungendo la semifinale nel secondo. Doppia sconfitta all’esordio sia ad Amburgo che all’Open di Francia, raggiungendo poi il secondo turno a San Pietroburgo e i quarti di finale a Vienna.

Zverev – Medvedev: i precedenti

Atp Finals Londra 2019 – Cemento indoor – Round Robin – ZVEREV b. Medvedev 6-4 7-6(4)

Shanghai 2019 – Cemento – Finale – MEDVEDEV b. Zverev 6-4 6-1

Toronto 2018 – Cemento – Terzo turno – ZVEREV b. Medvedev 6-3 6-2

Miami 2018 – Cemento – Secondo turno – ZVEREV b. Medvedev 6-4 1-6 7-6(5)

Washington 2017 – Cemento – Quarti di finale – ZVEREV b. Medvedev 6-2 6-4

San Pietroburgo 2016 – Cemento indoor – Secondo turno – ZVEREV b. Medvedev 6-3 7-5

Zverev – Medvedev, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e NOW TV.