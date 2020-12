PRIMO TEMPO

Probabili Formazioni

Italiano conferma il 4-3-3 affidandosi a Ricci in cabina di regia e alla collaudata difesa a 3 composta da Terzi, Ferrer e Chabot. In attacco manca ancora Galabinov (rientra a gennaio – ndr) e per questo il tecnico dei liguri spera nei gol di Farias.

SPEZIA (4-3-3) – Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias. A disp.: Krapikas, Rafael, Erlic, Marchizza, Sala, Mastinu, Bartolomei, Deiola, Ismajli, Vignali, Agudelo, Piccoli.

Simone Inzaghi vara il turnover in vista dell’impegno decisivo in Champions League contro il Club Bruges. Tra i pali c’è Pepe Reina e davanti a un centrocampo titolarissimo, giocano Marusic e Pereira in appoggio di Ciro Immobile.

LAZIO (3-5-2) – Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Pereira, Immobile. A disp.: Strakosha, Patric, Hoedt, Anderson, Parolo, Escalante, Akpa Akpro, Cataldi, Fares, Moro, Correa, Caicedo. All.: Simone Inzaghi.

Pre – Partita

Dopo la sconfitta subita contro l’Udinese, i biancocelesti di Simone Inzaghi vogliono rilanciare le loro ambizioni cercando di ripetere la buona prestazione in Champions League contro il Borussia Dortmund. Il pericolo maggiore per Immobile e compagni è quello di sottovalutare l’avversario e non concentrarsi su un match non semplice. La formazione di Vincenzo Italiano ben sta figurando in questa prima parte del campionato e dimostra di avere carattere e grinta. Per i liguri si tratta dell’ultima partita casalinga allo Stadio Manuzzi di Cesana, infatti dalla prossima gara torneranno a giocare al Picco.