Live Barcellona – Juventus, Cr7 sfida Messi al Camp Nou

Clicca per aggiornare il live Barcellona – Juventus 0 – 0

PRIMO TEMPO

Probabili Formazioni

BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen; Dest, De Jong, Mingueza, Jordi Alba; Pjanic, Alena; Messi, Pedri, Griezmann; Braithwaite

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci; Cuadrado, Arthur, McKennie, Alex Sandro; Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo

Pre-partita

Secondo i giornali iberici è la partita più attesa dell’anno ma non solo perché c’è in palio il primo posto nel Gruppo G. È la sfida tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Il portoghese vuole battere l’argentino a casa sua, nello stadio della Pulce. D’altra parte il 10 blaugrana vuole confermare sul campo la sua superiorità e portare il Barcellona agli ottavi da primo in classifica.

Una finale anticipata, una sfida delicata che i tecnici Koeman e Pirlo stanno preparando con grande attenzione. L’allenatore dei bianconeri sa benissimo che per finire al comando del Gruppo G di Champions League deve vincere con almeno 3 gol di scarto, difficile ma non impossibile, proprio perché a differenza dell’andata, questa volta potrà schierare Cristiano Ronaldo dal primo minuto.

I precedenti sono a favore del Barcellona infatti nei 12 precedenti incontri sono 5 le vittorie per i catalani, 4 pareggi e 3 sconfitte. La partita più recente risale al 12 settembre 2017, in quell’occasione il Barcellona ha sconfitto la Juventus con un sonoro 3 a 0.

Arbitra il tedesco Tobias Stieler.