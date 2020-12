Live Cittadella – Spal: i ferraresi puntano al primo posto in Serie B

Live Cittadella – Spal

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI

Venturato vuole cancellare la sconfitta subita nell’ultimo turno in casa della Salernitana. Per questo motivo il tecnico si gioca dal primo minuto la carta Tavarnelli per affiancare Tsadjout nel tandem d’attacco.

Cittadella (4-3-1-2): Maniero; Ghiringhelli, Frare, Perticone, Donnarumma; Proia, Pavan, Branca; Vita, Tsadjout, Tavarnelli. Allenatore: Venturato

Marino dispone di una rosa di tutto rispetto per la Serie B. In campo con il collaudato 3-4-1-2 conferma in attacco Paloschi (autore di una doppietta nell’ultimo match di Serie B – ndr) e Di Francesco. Dietro alle punte come sempre agirà Castro.

SPAL (3-4-1-2): Thiam; Tomovic, Salamon, Sernicola; D’Alessandro, Esposito, Valoti, Sala; Castro; Paloschi, Di Francesco. Allenatore: Marino

PRE-PARTITA

Complici i risultati odierni per la Spal la sfida con il Cittadella assume un valore enorme. I ferraresi allenati da Marino battendo gli avversari si porterebbe in testa al campionato cadetto con 1 punto di vantaggio sulla Salernitana. Un’ottima occasione da sfruttare per gli ospiti che faranno di tutto per espugnare lo Stadio P.C. Tombolato e portarsi a casa 3 punti che valgono il primato.

D’altra parte i padroni di casa non ci stanno a recitare la parte della vittima perfetta. Il Cittadella in questo momento è nono in classifica a 3 punti dai play-off e con 2 partite in meno del Monza (attualmente ottavo – ndr).

Si prospetta una sfida combattuta fra due squadre in lotta per la promozione in Serie A.